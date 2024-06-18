https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/justin-timberlake-alkollu-arac-kullanmaktan-gozaltina-alindi-1084970266.html
Justin Timberlake alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı
Justin Timberlake alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
ABD'li şarkıcı Justin Timberlake alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Timberlake, gözaltına alındı. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T17:06+0300
2024-06-18T17:06+0300
2024-06-18T17:06+0300
dünya
justin timberlake
abd
şarkıcı
alkollü sürücü
alkollü araç kullanımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084970660_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_177e1128568931f3f8e849afbf1d0715.jpg
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı.Dış basında yer alan habere göre, Timberlake, Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındı.Olay sonrası Timberlake'in menajerinden henüz bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/engin-polatin-yargilanmasina-baslandi-9-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1084953267.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084970660_48:0:977:697_1920x0_80_0_0_621b54918fe0ec30f145ba80b01b2185.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
justin timberlake, abd, şarkıcı, alkollü sürücü, alkollü araç kullanımı
justin timberlake, abd, şarkıcı, alkollü sürücü, alkollü araç kullanımı
Justin Timberlake alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı
ABD'li şarkıcı Justin Timberlake alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Timberlake, gözaltına alındı.
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı.
Dış basında yer alan habere göre, Timberlake, Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındı.
Olay sonrası Timberlake'in menajerinden henüz bir açıklama gelmedi.