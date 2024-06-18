https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/bakan-tunc-acikladi-lekelenmeme-hakki-1-milyon-81-bin-kisiyi-asilsiz-ihbarlara-karsi-korudu-1084971186.html
Bakan Tunç açıkladı: Lekelenmeme hakkı, 1 milyon 81 bin kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Bakan Tunç açıkladı: Lekelenmeme hakkı, 1 milyon 81 bin kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Lekelenmeme Hakkı ile vatandaşların masumiyet karinesini koruduklarını belirterek, "Soruşturmaya yer olmadığı kararı ile mesnetsiz... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T17:53+0300
2024-06-18T17:53+0300
2024-06-18T17:53+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, masumiyet karinesinin korunması amacıyla hayata geçirilen lekelenmeme hakkı kapsamında, 2017'den bu yana 1 milyon 81 bin 129 kişi hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verildiğini bildirdi.Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda lekelenmeme hakkına ilişkin yapılan değişiklikle, hiç kimsenin haksız, temelsiz ve yersiz suçlamalarla muhatap olmamasının sağlandığını belirtti.Bakan Tunç, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 25 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar toplam 1 milyon 435 bin 596 ihbar dosyası açıldığını, bu dosyalardan 1 milyon 81 bin 129'ü hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verildiğini bildirdi.İnsan hakları anlayışının en önemli parçalarından biri olan lekelenmeme hakkının, suçsuzluk ya da masumiyet karinesini de kapsayan geniş bir kavram olduğunu belirten Adalet Bakanı Tunç, "Soruşturmaya yer olmadığı kararı ile mesnetsiz ihbar ve şikayete maruz kalan vatandaşlar, şüpheli sıfatı almıyor, verilen karar ayrı bir sisteme kaydediliyor ve kişinin toplum nezdinde zarar görmesinin önüne geçiliyor" ifadelerini kullandı.
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lekelenmeme hakkı nedir? msumiyet karinesi nedir?, lekelenmeme hakkı ne içeriyor, masumiyet karinesi nasıl çalışıyor
lekelenmeme hakkı nedir? msumiyet karinesi nedir?, lekelenmeme hakkı ne içeriyor, masumiyet karinesi nasıl çalışıyor
Bakan Tunç açıkladı: Lekelenmeme hakkı, 1 milyon 81 bin kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Lekelenmeme Hakkı ile vatandaşların masumiyet karinesini koruduklarını belirterek, "Soruşturmaya yer olmadığı kararı ile mesnetsiz ihbar ve şikayete maruz kalan vatandaşlar, şüpheli sıfatı almıyor, verilen karar ayrı bir sisteme kaydediliyor ve kişinin toplum nezdinde zarar görmesinin önüne geçiliyor" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, masumiyet karinesinin korunması amacıyla hayata geçirilen lekelenmeme hakkı kapsamında, 2017'den bu yana 1 milyon 81 bin 129 kişi hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verildiğini bildirdi.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda lekelenmeme hakkına ilişkin yapılan değişiklikle, hiç kimsenin haksız, temelsiz ve yersiz suçlamalarla muhatap olmamasının sağlandığını belirtti.
Bakan Tunç, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 25 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar toplam 1 milyon 435 bin 596 ihbar dosyası açıldığını, bu dosyalardan 1 milyon 81 bin 129'ü hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verildiğini bildirdi.
İnsan hakları anlayışının en önemli parçalarından biri olan lekelenmeme hakkının, suçsuzluk ya da masumiyet karinesini de kapsayan geniş bir kavram olduğunu belirten Adalet Bakanı Tunç, "Soruşturmaya yer olmadığı kararı ile mesnetsiz ihbar ve şikayete maruz kalan vatandaşlar, şüpheli sıfatı almıyor, verilen karar ayrı bir sisteme kaydediliyor ve kişinin toplum nezdinde zarar görmesinin önüne geçiliyor" ifadelerini kullandı.