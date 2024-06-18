https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/arap-turistler-uzungolde-birbirine-girdi-1084954161.html
Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi
Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi
Sputnik Türkiye
Trabzon'da bulunan ve şehrin en turistik bölgelerinden biri olarak Uzungöl'de Arap turistler kavga etti. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T11:15+0300
2024-06-18T11:15+0300
2024-06-18T11:24+0300
türkiye
trabzon
uzungöl
turist
kavga
arap
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Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için birçok Arap turist Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret etti. Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Turizm bölgesinde yaşanan kavga ise gündem oldu.Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de yaşanan kavga sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı. Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240201/mahkemeden-uzungol-millet-bahcesine-ret-karari--1080287222.html
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trabzon, uzungöl, turist, kavga, arap
trabzon, uzungöl, turist, kavga, arap
Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi
11:15 18.06.2024 (güncellendi: 11:24 18.06.2024)
Trabzon'da bulunan ve şehrin en turistik bölgelerinden biri olarak Uzungöl'de Arap turistler kavga etti.
Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için birçok Arap turist Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret etti. Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı.
Turizm bölgesinde yaşanan kavga ise gündem oldu.
Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de yaşanan kavga sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı. Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.