https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/arap-turistler-uzungolde-birbirine-girdi-1084954161.html

Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi

Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi

Sputnik Türkiye

Trabzon'da bulunan ve şehrin en turistik bölgelerinden biri olarak Uzungöl'de Arap turistler kavga etti. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T11:15+0300

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türkiye

trabzon

uzungöl

turist

kavga

arap

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Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için birçok Arap turist Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret etti. Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Turizm bölgesinde yaşanan kavga ise gündem oldu.Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de yaşanan kavga sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı. Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240201/mahkemeden-uzungol-millet-bahcesine-ret-karari--1080287222.html

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trabzon, uzungöl, turist, kavga, arap