https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/andrey-karlov-vakfinin-geleneksel-karlov-okumalari-basladi-1084960475.html
Andrey Karlov Vakfı’nın geleneksel 'Karlov Okumaları’ başladı
Andrey Karlov Vakfı’nın geleneksel 'Karlov Okumaları’ başladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova’nın başkanlığını yaptığı Andrey Karlov Vakfı’nın geleneksel olarak düzenlediği ‘Karlov... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T14:01+0300
2024-06-18T14:01+0300
2024-06-18T14:16+0300
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Karlov Vakfı’nın düzenlediği foruma farklı ülkelerden lise öğrencileri katılırken, Karlov Okumaları’na ilgi her geçen yıl artış gösterdiği dikkat çekiyor.Bu yıl 5'incisi düzenlenen Karlov Okumaları etkinliklerine Türkiye dahil Rusya'ya komşu ülkelerden katılımcı sayısının arttığı gözlemlenirken, 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden merhum Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un anısını yaşatan etkinliklerin coğrafyası da genişliyor.Etkinliğin 2023-2024 yılı final etkinlikleri 17-19 Haziran 2024 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova'da gerçekleşiyor.Forumun ilk gününde katılımcılar Moskova gezisine çıkarken, Karlov Okumaları etkinliğini Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açtı.Diplomasi ve uluslararası ilişkilere ilgi duyan gençlerle bir araya gelen Zaharova, forum katılımcılarının çok sayıda sorularına ayrıntılı cevaplarken, öğrencilere başarılar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231219/moskova-buyukelcisi-bilgic-teror-saldirisinda-kaybettigimiz-rusya-buyukelcisi-karlovu-aniyoruz-1078613046.html
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andrey karlov, uluslararası andrey karlov vakfı, andrey gennadiyeviç karlov, rus büyükelçi karlov'a suikast, rusya, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
andrey karlov, uluslararası andrey karlov vakfı, andrey gennadiyeviç karlov, rus büyükelçi karlov'a suikast, rusya, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
Andrey Karlov Vakfı’nın geleneksel 'Karlov Okumaları’ başladı
14:01 18.06.2024 (güncellendi: 14:16 18.06.2024)
Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova’nın başkanlığını yaptığı Andrey Karlov Vakfı’nın geleneksel olarak düzenlediği ‘Karlov Okumaları’, başkent Moskova’da başlarken, etkinlikleri Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova açtı.
Karlov Vakfı’nın düzenlediği foruma farklı ülkelerden lise öğrencileri katılırken, Karlov Okumaları’na ilgi her geçen yıl artış gösterdiği dikkat çekiyor.
Bu yıl 5'incisi düzenlenen Karlov Okumaları etkinliklerine Türkiye dahil Rusya'ya komşu ülkelerden katılımcı sayısının arttığı gözlemlenirken, 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden merhum Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un anısını yaşatan etkinliklerin coğrafyası da genişliyor.
Etkinliğin 2023-2024 yılı final etkinlikleri 17-19 Haziran 2024 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova'da gerçekleşiyor.
Forumun ilk gününde katılımcılar Moskova gezisine çıkarken, Karlov Okumaları etkinliğini Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açtı.
Diplomasi ve uluslararası ilişkilere ilgi duyan gençlerle bir araya gelen Zaharova, forum katılımcılarının çok sayıda sorularına ayrıntılı cevaplarken, öğrencilere başarılar diledi.