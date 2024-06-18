https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/a-milli-takima-buyuk-destek-dortmund-sokaklari-kirmizi-beyaza-burundu-1084966135.html
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü
Sputnik Türkiye
A Milli Takım'ın Almanya'da Gürcistan ile oynayacağı EURO 2024 maçı öncesinde Türk taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T15:52+0300
2024-06-18T15:52+0300
2024-06-18T15:52+0300
multimedya
fotoğraf
a milli futbol takımı
türkiye
gürcistan
almanya
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fotoğraf, a milli futbol takımı, türkiye, gürcistan, almanya, фото
fotoğraf, a milli futbol takımı, türkiye, gürcistan, almanya, фото
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü
A Milli Takım'ın Almanya'da Gürcistan ile oynayacağı EURO 2024 maçı öncesinde Türk taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.
© AA / Emin Sansar
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak.
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak.
© AA / Oğuz Yeter
BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü.
BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü.
© AA / Oğuz Yeter
Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.
Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.
© AA / Oğuz Yeter
Sokaklarda yüzüne boyalarla Türkiye bayrağı çizen vatandaşlar görüldü.
Sokaklarda yüzüne boyalarla Türkiye bayrağı çizen vatandaşlar görüldü.
© AA / Oğuz Yeter
Sokaklarda yürüyen kalabalıkta çocukların olması görüntülere renk kattı.
Sokaklarda yürüyen kalabalıkta çocukların olması görüntülere renk kattı.
© AA / Emin Sansar
Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.
Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.
© AA / Oğuz Yeter
Yüzünü kırmızı ve beyaza boyamış bu çocuk ise tüm dikkatleri üzerine çekti.
Yüzünü kırmızı ve beyaza boyamış bu çocuk ise tüm dikkatleri üzerine çekti.