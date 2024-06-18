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İstanbul'un orman ve sahillerinde bayram yoğunluğu
İstanbul'un orman ve sahillerinde bayram yoğunluğu
Sputnik Türkiye
Sıcak havadan bunalanların bir kısmı denize girmeyi tercih ederken, bazıları da ormanlık alanlarda piknik yaptı. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T21:44+0300
2024-06-18T21:44+0300
2024-06-18T21:44+0300
multimedya
mangal
fotoğraf
istanbul
piknik
sahil
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Sarayburnu Sahili'nde de vatandaşlar yürüyüş yapıp, denizde serinledi. Yerli ve yabancı turistler İstanbul'un uğrak noktalarından olan Eminönü'nde de yoğunluk oluşturdu. Kimileri yer altı çarşısında alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar da balık ekmek ve mısır yiyerek vakit geçirdi. Olta balıkçıları ise Galata Köprüsü'nde balık tuttu.Tatilini Adalar'da geçirmek isteyen vatandaşlar ise Kabataş İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu. Kabataş-Heybeliada-Büyükada vapuruna binmek isteyen yolcular, bir süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.
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фото, mangal, fotoğraf, istanbul, piknik, sahil
фото, mangal, fotoğraf, istanbul, piknik, sahil
İstanbul'un orman ve sahillerinde bayram yoğunluğu
Sıcak havadan bunalanların bir kısmı denize girmeyi tercih ederken, bazıları da ormanlık alanlarda piknik yaptı.
© AA / Cemal Yurttaş
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler ormanlara ve sahillere akın etti.
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler ormanlara ve sahillere akın etti.
© AA / Cemal Yurttaş
Tatilini İstanbul'da değerlendiren vatandaşların bir kısmı piknik yapmak için Belgrad Ormanı'nı tercih etti.
Tatilini İstanbul'da değerlendiren vatandaşların bir kısmı piknik yapmak için Belgrad Ormanı'nı tercih etti.
© AA / Cemal Yurttaş
Aile büyükleri ormanda piknik yapıp, kontrollü alanlarda mangal yakarken, çocuklar da oyun parkında eğlenerek bayramın tadını çıkardı.
Aile büyükleri ormanda piknik yapıp, kontrollü alanlarda mangal yakarken, çocuklar da oyun parkında eğlenerek bayramın tadını çıkardı.
© AA / Cemal Yurttaş
Ziyaretçilerin bir kısmı ormanda halay çekerken, bazıları da hamaklarında ve ağaç dallarına astıkları salıncaklarda sallandı.
Ziyaretçilerin bir kısmı ormanda halay çekerken, bazıları da hamaklarında ve ağaç dallarına astıkları salıncaklarda sallandı.
© AA / Cemal Yurttaş
Vatandaşların oluşturduğu yoğunluğun dışında, orman içerisinde araç yoğunluğu da dikkati çekti.
Vatandaşların oluşturduğu yoğunluğun dışında, orman içerisinde araç yoğunluğu da dikkati çekti.
© AA / Cemal Yurttaş
Bağcılar'dan ailecek ormana geldiklerini söyleyen Sezai Yalçın, trafik sakin olduğu için rahat ulaştıklarını belirtti.
Bağcılar'dan ailecek ormana geldiklerini söyleyen Sezai Yalçın, trafik sakin olduğu için rahat ulaştıklarını belirtti.
© AA / Cemal Yurttaş
Bayram tatilini İstanbul'da geçiren ve sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise sahil kenarlarına giderek denize girmeyi tercih etti.
Bayram tatilini İstanbul'da geçiren ve sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise sahil kenarlarına giderek denize girmeyi tercih etti.
© AA / Cemal Yurttaş
Florya'daki Güneş Plajı'nda denize giren ve güneşlenenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Florya'daki Güneş Plajı'nda denize giren ve güneşlenenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
© AA / Cemal Yurttaş
Bakırköy Florya Sahili'ne giden vatandaşların bazıları yürüyüş yapıp, ağaç altlarındaki gölgelik alanlarda dinlenirken, kimileri de denizde vakit geçirdi.
Bakırköy Florya Sahili'ne giden vatandaşların bazıları yürüyüş yapıp, ağaç altlarındaki gölgelik alanlarda dinlenirken, kimileri de denizde vakit geçirdi.
Sarayburnu Sahili'nde de vatandaşlar yürüyüş yapıp, denizde serinledi.
Yerli ve yabancı turistler İstanbul'un uğrak noktalarından olan Eminönü'nde de yoğunluk oluşturdu.
Kimileri yer altı çarşısında alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar da balık ekmek ve mısır yiyerek vakit geçirdi. Olta balıkçıları ise Galata Köprüsü'nde balık tuttu.
Tatilini Adalar'da geçirmek isteyen vatandaşlar ise Kabataş İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu. Kabataş-Heybeliada-Büyükada vapuruna binmek isteyen yolcular, bir süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.