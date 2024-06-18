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İstanbul'un orman ve sahillerinde bayram yoğunluğu

İstanbul'un orman ve sahillerinde bayram yoğunluğu

Sputnik Türkiye

Sıcak havadan bunalanların bir kısmı denize girmeyi tercih ederken, bazıları da ormanlık alanlarda piknik yaptı. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T21:44+0300

2024-06-18T21:44+0300

2024-06-18T21:44+0300

multimedya

mangal

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istanbul

piknik

sahil

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Sarayburnu Sahili'nde de vatandaşlar yürüyüş yapıp, denizde serinledi. Yerli ve yabancı turistler İstanbul'un uğrak noktalarından olan Eminönü'nde de yoğunluk oluşturdu. Kimileri yer altı çarşısında alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar da balık ekmek ve mısır yiyerek vakit geçirdi. Olta balıkçıları ise Galata Köprüsü'nde balık tuttu.Tatilini Adalar'da geçirmek isteyen vatandaşlar ise Kabataş İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu. Kabataş-Heybeliada-Büyükada vapuruna binmek isteyen yolcular, bir süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

istanbul

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