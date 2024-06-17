https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/yaz-aylarinda-kenelerden-nasil-korunuluyor-uzmani-acikladi--1084922557.html

Yaz aylarında kenelerden nasıl korunulmalı? Uzmanı açıkladı

Yaz aylarında kenelerden nasıl korunulmalı? Uzmanı açıkladı

Sputnik Türkiye

Yaz aylarının korkulu rüyası olan kenelere karşı korunma yöntemlerini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu açıkladı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T13:34+0300

2024-06-17T13:34+0300

2024-06-17T13:34+0300

türkiye

kene

yaz

böcek

kan

ölüm

hastane

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, bahar ve yaz aylarında kenelerin doğada yaygın olarak bulunduğu dönemlerde bulaşan hastalıkların arttığını belirtti. Dr. Mamçu, "Bağ, bahçe, tarla, orman, mesire yeri gibi yerlerde bulunan keneler, insan vücuduna tutunarak kan emme esnasında mikroorganizmaları bulaştırırlar" dedi.Kenelerin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Lyme hastalığı, Q ateşi, kene kaynaklı ansefalit, Akdeniz benekli ateşi, granülositik erlihyoz ve babezyoz gibi hastalıkları insanlara bulaştırabileceğine dikkat çeken Dr. Mamçu, özellikle KKKA’nın Türkiye için önemli bir risk oluşturduğunu vurguladı.Kenelerden korunmak için neler yapılmalı? Dr. Dilek Leyla Mamçu, kenelerden korunmak için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: Kimler risk altında?Veterinerler, mezbaha işçileri, dış ortamlarda çalışanlar ve hayvancılıkla uğraşanların risk altında olduğunu belirten Dr. Mamçu, "Hayvan kesimi yapan işçiler hastalığa yakalanabilirler. Hayvancılıkla uğraşanlar eldiven ve uzun önlükler kullanmalı, enfekte doku ve kan ile temas etmemeliler. Ayrıca deri koruyucu kimyasallar da kullanılabilir" dedi.Kene tutunmuşsa ne yapılmalı? Dr. Mamçu, kene tutunmuşsa yapılması gerekenleri şöyle anlattı: KKKA Virüsünün Bulaşması Durumunda Ne Olur?Dr. Mamçu, KKKA virüsünün bulaşması durumunda 3-7 günlük bir kuluçka süresinin ardından aniden ateşin 39-41 derecelere yükseldiğini belirterek, "Kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve gözlerde kızarıklık gibi belirtiler başlar. Bu dönemde hastaneye başvurulması ve derhal tedaviye başlanması son derece kritiktir. Pıhtılaşma mekanizmaları ve karaciğer fonksiyonlarının bozulması ile hastada kanamalar başlar. Hastanede uygun tedavi alan vakalarda ciddi komplikasyonlar oluşmadan iyileşme dönemi başlar, ateş düşer, kanamalar durur ve hastalar 1-4 haftada tamamen iyileşirler" diye açıkladı.

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