https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rusya-mh17-kazasi-konusunda-avustralya-ve-hollanda-ile-dustugu-ihtilafa-katilimini-sonlandirdi-1084938748.html

Rusya, MH17 kazası konusunda Avustralya ve Hollanda ile düştüğü ihtilafa katılımını sonlandırdı

Rusya, MH17 kazası konusunda Avustralya ve Hollanda ile düştüğü ihtilafa katılımını sonlandırdı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Temmuz 2014’te Malezya Hava Yolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın 298 yolcu ve mürettebatı ile düşürülmesi nedeniyle... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T19:06+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın 20141’te Malezya Hava Yolları’nda MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi nedeniyle ICAO Konseyi nezdinde yürütülen dava konusunda Avustralya ve Hollanda ile düştüğü ihtilafa katılımını sonlandırdığı, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin kararı çerçevesinde kazanın gerçek nedenlerinin açıklığa kavuşturulması hususuna açık kaldığı belirtildi.Açıklamada, “Bu saçmalığa katılımımızı sonlandırıyoruz. Rusya, Konsey’in Avustralya ve Hollanda’nın yanlış bilgilerini değerlendirme yetkisini, ayrıca bunlarla ilgili olarak verebileceği kararları tanımıyor” ifadelerine yer verildi.ICAO Konseyi’nde büyük bir çoğunluğun ‘önyargılı’ olduğunu belirten bakanlık, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin 2166 (2014) sayılı kararına ve MH17 uçak kazasının gerçek nedenlerinin belirlenmesi hususuna bağlı kaldığını ve ilgili çalışmalara açık olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221117/rus-disisleri-mh17-davasinin-temelinde-siyasi-siparis-yatiyor-1063576547.html

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