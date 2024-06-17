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Maçta rahatsızlanan teknik direktör hayatını kaybetti
Maçta rahatsızlanan teknik direktör hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan teknik direktör, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
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Maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör 59 yaşındaki Turgay Kullukçu, yaşam mücadelesini kaybetti.Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan maç sırasında fenalaşan Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 7 gün süren tedaviye rağmen dün yaşamını yitirdi.Samsun'da 9 Haziran'da Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor arasındaki maçta rahatsızlanan Kullukçu, sağlık ekibince götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.
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Maçta rahatsızlanan teknik direktör hayatını kaybetti

21:48 17.06.2024 (güncellendi: 21:53 17.06.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan teknik direktör, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör 59 yaşındaki Turgay Kullukçu, yaşam mücadelesini kaybetti.
Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan maç sırasında fenalaşan Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 7 gün süren tedaviye rağmen dün yaşamını yitirdi.
Samsun'da 9 Haziran'da Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor arasındaki maçta rahatsızlanan Kullukçu, sağlık ekibince götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.
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