https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/macta-rahatsizlanan-teknik-direktor-hayatini-kaybetti-1084941084.html
Maçta rahatsızlanan teknik direktör hayatını kaybetti
Maçta rahatsızlanan teknik direktör hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan teknik direktör, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T21:48+0300
2024-06-17T21:48+0300
2024-06-17T21:53+0300
spor
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maç
teknik direktör
futbol
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Maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör 59 yaşındaki Turgay Kullukçu, yaşam mücadelesini kaybetti.Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan maç sırasında fenalaşan Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 7 gün süren tedaviye rağmen dün yaşamını yitirdi.Samsun'da 9 Haziran'da Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor arasındaki maçta rahatsızlanan Kullukçu, sağlık ekibince götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/bayramda-hava-sicakliklari-azalacak-yer-yer-saganak-ve-gok-gurultulu-saganak-yagis-1084881003.html
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samsun, maç, teknik direktör, futbol
samsun, maç, teknik direktör, futbol
Maçta rahatsızlanan teknik direktör hayatını kaybetti
21:48 17.06.2024 (güncellendi: 21:53 17.06.2024)
Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan teknik direktör, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör 59 yaşındaki Turgay Kullukçu, yaşam mücadelesini kaybetti.
Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan maç sırasında fenalaşan Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 7 gün süren tedaviye rağmen dün yaşamını yitirdi.
Samsun'da 9 Haziran'da Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor arasındaki maçta rahatsızlanan Kullukçu, sağlık ekibince götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.