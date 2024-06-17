https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/macta-rahatsizlanan-teknik-direktor-hayatini-kaybetti-1084941084.html

Maçta rahatsızlanan teknik direktör hayatını kaybetti

Maçta rahatsızlanan teknik direktör hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan teknik direktör, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T21:48+0300

2024-06-17T21:48+0300

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spor

samsun

maç

teknik direktör

futbol

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Maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör 59 yaşındaki Turgay Kullukçu, yaşam mücadelesini kaybetti.Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan maç sırasında fenalaşan Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 7 gün süren tedaviye rağmen dün yaşamını yitirdi.Samsun'da 9 Haziran'da Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor arasındaki maçta rahatsızlanan Kullukçu, sağlık ekibince götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.

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samsun, maç, teknik direktör, futbol