İklim değişikliği ve kirliliğe karşı Ege Denizi’nde ortak koruma alanları önerisi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
07:04
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
07:18
3 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
07:30
3 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
07:41
3 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
08:05
4 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Nagehan Alçı, eski eşi Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi
08:32
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
08:42
7 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
09:00
59 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
10:07
8 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
10:24
4 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
10:41
5 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
10:54
2 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
11:00
38 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
11:49
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
12:00
58 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
13:04
39 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
13:51
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
14:00
46 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
14:53
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
15:07
7 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
15:25
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
15:41
2 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
15:51
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
16:03
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
17:00
65 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
18:14
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:24
7 dk
SESLİ HABER
Hande Yener öğrencilere verdiği sözü tuttu
18:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
18:53
2 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
19:51
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:00
39 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
20:45
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
21:00
8 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
21:19
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
21:33
4 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
21:45
3 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
22:04
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
22:19
5 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
22:35
4 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
22:51
1 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
23:05
2 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
23:17
5 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
06:04
4 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
06:20
3 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar
06:33
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
06:46
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
07:00
58 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
08:28
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
08:44
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
09:00
65 dk
TARİHTE BUGÜN
Modern Rus edebiyatının kurucusuydu
10:09
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:19
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
11:08
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
11:20
7 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
11:35
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
11:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
12:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
13:08
2 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
13:22
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
13:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
14:09
33 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
15:10
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
16:10
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
16:27
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
16:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
17:05
59 dk
TARİHTE BUGÜN
Modern Rus edebiyatının kurucusuydu
18:14
4 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
18:28
3 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
18:40
3 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
18:52
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:00
39 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:47
7 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
20:00
38 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
20:47
5 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
21:16
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
21:28
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
21:43
2 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
21:51
2 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
22:04
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
22:52
1 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
23:21
2 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
23:35
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
23:46
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/iklim-degisikligi-ve-kirlilige-karsi-ege-denizinde-ortak-koruma-alanlari-onerisi-1084943980.html
İklim değişikliği ve kirliliğe karşı Ege Denizi’nde ortak koruma alanları önerisi
İklim değişikliği ve kirliliğe karşı Ege Denizi’nde ortak koruma alanları önerisi
Sputnik Türkiye
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı iklim değişikliği, aşırı avcılık ve kirlilik baskısı altındaki Ege Denizi'nin korunması için Türkiye ve Yunanistan işbirliğiyle... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T23:51+0300
2024-06-18T01:15+0300
türkiye
hamsi
hamsi
türkiye
yunanistan
ege
ege
ege denizi
deniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082567481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_27a247b09a9d26c08e70e24027ab88cc.jpg
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi'nde 4 bölgede açık deniz koruma alanı oluşturabileceğini, bu bölgelerin biyoçeşitlilik açısından önem taşıdığını kaydetti.Deniz koruma alanları, deniz türlerinin ve ekosistemlerinin korunması amacıyla karar alıcılar ve bilim insanları tarafından hayata geçirilirken bu alanlar deniz kıyısında ya da açık denizde olabiliyor ve gırgır, trol avcılığı, dalış gibi belirli aktivitelere ya da her türlü aktiviteye kapatılabiliyor.Ege Denizi'ndeki ekosistem üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştiren TÜDAV, bu çalışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada iklim değişikliği, aşırı avcılık ve kirlilik baskısı altında olan denizin korunması için Türkiye ve Yunanistan işbirliğiyle 4 ayrı "açık deniz koruma alanı" oluşturulması önerisinde bulundu.Bu önerinin detaylarını AA muhabiriyle paylaşan Öztürk, Ege Denizi'nin Türkiye için turizm, balıkçılık, askeri ve lojistik açıdan önemli olduğunu, sahip olduğu biyoçeşitliliğin de büyük önem arz ettiğini söyledi.Öztürk, "Nesli azalan, korunması gereken türler var. Mavi üretimde levrek ve çipura, orkinos yetiştiriciliği var. Dolayısıyla Ege Denizi bizim için hayati öneme sahip. Tıpkı Marmara, Karadeniz ve Akdeniz gibi. En önemlisi de Ege Denizi kıyılarında 30 milyon insan yaşıyor. Bu insanların gıdaya ihtiyacı var. Gıda güvenliği bakımından bu denize bağlıyız. Turizm faaliyetleri, balık üretimi, avcılık ve biyoçeşitliliğin korunması için Ege Denizi'nin sularının temiz tutulması gerekiyor." dedi.İklim değişikliğinin Ege Denizi'ndeki biyolojik çeşitliliği tehdit ettiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:"Balık avcılığında artışlar var, kara kökenli kirlenme fazla. Dolayısıyla iki ülkenin Ege Denizi'nin korunması için işbirliği yapması lazım. Bunun için de 1998'de ve 2000 yılında yapılan iki protokol var. İşbirliği için Akdeniz'in korunmasını içeren Barcelona Sözleşmesi temel sözleşme. Biyolojik çeşitlilik için de protokoller var. Hem Türkiye hem de Yunanistan bunları imzaladı. Bundan dolayı işbirliği yapmaları gerekiyor, bir tarafın tek başına Ege Denizi'ni kurtarma çabaları yeterli olmaz."Öztürk, iki ülkenin işbirliği halinde çalışacağı 4 ayrı açık deniz koruma alanı önerisinde bulunduklarını, benzer bir işbirliğinin Akdeniz'in korunması için İtalya, Fransa ve Monaco arasında hayata geçirildiğini bildirdi.Küçük ve korunmaya ihtiyacı olan bir deniz olan Ege'de iki ülkenin işbirliği yapmasının zaruri olduğu değerlendirmesinde bulunan Öztürk, Yunanistan'ın kendi koruma alanlarını ilan etmek istemesi durumunda Türkiye'nin de aynı tutumu sergilemesi ve kendi koruma alanlarını ilan etmesi gerektiğini ifade etti.Öztürk, önerdikleri koruma alanlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:"Birisi Kuzey Ege'de Gökçeada Limni'de, diğeri Orta Ege'de Midilli'nin arkasında, bir diğeri Girit'in karşısında ve bir diğeri de Datça Yarımadası'nın yakınında. Kuzey Ege'deki bölgeler kılıç balıklarının yaşadığı ve yumurtlama alanlarının, ortak türlerin yani hamsi, sardalya gibi balıkçılık bakımından ortak türlerin olduğu bölge. Midilli'nin arkasında korallijen (Ege ve Akdeniz'e özgü mercanlar) habitatlar, güneyde ise Türkiye'ye yakın bölgelerde köpek balıkları, yunus ve balinalar var. Bu bölgelerin korunması için çaba gösterilmesi gerekiyor. Bunun iki ülkenin işbirliğiyle yapılması çok iyi olur, iyi bir örnek teşkil eder."Ege Denizi'nde Karaburun, Gökova Körfezi ve Foça'daki gibi koruma alanları bulunduğundan bahseden Öztürk, kıyı ve açık deniz koruma alanlarının birbirlerini destekleyeceğini, açık denizdeki koruma alanlarının türler için sığınak olacağını dile getirdi.'Gelecek kuşaklara temiz denizler bırakamayacağız'Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'ndan, 2030’a kadar ulusal deniz alanlarının yüzde 30’unun korunması kararı çıktığını hatırlatan Öztürk, şu uyarılarda bulundu:İki ülkenin işbirliğiyle, ortak uzmanlardan oluşan bir komitenin çalışmaya başlamasının çok doğru olacağı yorumunu yapan Öztürk, sözlerini "Denizin korunması, Türkiye'nin korunması, gelecek kuşakların korunması anlamına geliyor. Aksi takdirde, Ege Denizi daha çok kirlenecek, daha az balık yiyeceğiz, gelecek kuşaklara temiz denizler bırakamayacağız. Deniz çayırları, korallijen habitatlar yok olacak" diye tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240219/3-kisiyi-hayattan-koparmisti-hamsi-gazi-nedir-yenilen-hamside-ortaya-cikar-mi-1080865033.html
türkiye
yunanistan
ege
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082567481_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3fd64dc3c40f6227e9a159c53904156d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hamsi, hamsi, türkiye, yunanistan, ege, ege, ege denizi, deniz
hamsi, hamsi, türkiye, yunanistan, ege, ege, ege denizi, deniz

İklim değişikliği ve kirliliğe karşı Ege Denizi’nde ortak koruma alanları önerisi

23:51 17.06.2024 (güncellendi: 01:15 18.06.2024)
© Sputnik / Kerimcan MalazGün batımı
Gün batımı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Abone ol
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı iklim değişikliği, aşırı avcılık ve kirlilik baskısı altındaki Ege Denizi'nin korunması için Türkiye ve Yunanistan işbirliğiyle 4 ayrı açık deniz koruma alanı oluşturulması önerisinde bulundu.
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi'nde 4 bölgede açık deniz koruma alanı oluşturabileceğini, bu bölgelerin biyoçeşitlilik açısından önem taşıdığını kaydetti.
Deniz koruma alanları, deniz türlerinin ve ekosistemlerinin korunması amacıyla karar alıcılar ve bilim insanları tarafından hayata geçirilirken bu alanlar deniz kıyısında ya da açık denizde olabiliyor ve gırgır, trol avcılığı, dalış gibi belirli aktivitelere ya da her türlü aktiviteye kapatılabiliyor.
Ege Denizi'ndeki ekosistem üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştiren TÜDAV, bu çalışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada iklim değişikliği, aşırı avcılık ve kirlilik baskısı altında olan denizin korunması için Türkiye ve Yunanistan işbirliğiyle 4 ayrı "açık deniz koruma alanı" oluşturulması önerisinde bulundu.
Bu önerinin detaylarını AA muhabiriyle paylaşan Öztürk, Ege Denizi'nin Türkiye için turizm, balıkçılık, askeri ve lojistik açıdan önemli olduğunu, sahip olduğu biyoçeşitliliğin de büyük önem arz ettiğini söyledi.
Öztürk, "Nesli azalan, korunması gereken türler var. Mavi üretimde levrek ve çipura, orkinos yetiştiriciliği var. Dolayısıyla Ege Denizi bizim için hayati öneme sahip. Tıpkı Marmara, Karadeniz ve Akdeniz gibi. En önemlisi de Ege Denizi kıyılarında 30 milyon insan yaşıyor. Bu insanların gıdaya ihtiyacı var. Gıda güvenliği bakımından bu denize bağlıyız. Turizm faaliyetleri, balık üretimi, avcılık ve biyoçeşitliliğin korunması için Ege Denizi'nin sularının temiz tutulması gerekiyor." dedi.
İklim değişikliğinin Ege Denizi'ndeki biyolojik çeşitliliği tehdit ettiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:
"Balık avcılığında artışlar var, kara kökenli kirlenme fazla. Dolayısıyla iki ülkenin Ege Denizi'nin korunması için işbirliği yapması lazım. Bunun için de 1998'de ve 2000 yılında yapılan iki protokol var. İşbirliği için Akdeniz'in korunmasını içeren Barcelona Sözleşmesi temel sözleşme. Biyolojik çeşitlilik için de protokoller var. Hem Türkiye hem de Yunanistan bunları imzaladı. Bundan dolayı işbirliği yapmaları gerekiyor, bir tarafın tek başına Ege Denizi'ni kurtarma çabaları yeterli olmaz."
Öztürk, iki ülkenin işbirliği halinde çalışacağı 4 ayrı açık deniz koruma alanı önerisinde bulunduklarını, benzer bir işbirliğinin Akdeniz'in korunması için İtalya, Fransa ve Monaco arasında hayata geçirildiğini bildirdi.
Küçük ve korunmaya ihtiyacı olan bir deniz olan Ege'de iki ülkenin işbirliği yapmasının zaruri olduğu değerlendirmesinde bulunan Öztürk, Yunanistan'ın kendi koruma alanlarını ilan etmek istemesi durumunda Türkiye'nin de aynı tutumu sergilemesi ve kendi koruma alanlarını ilan etmesi gerektiğini ifade etti.
Öztürk, önerdikleri koruma alanlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Birisi Kuzey Ege'de Gökçeada Limni'de, diğeri Orta Ege'de Midilli'nin arkasında, bir diğeri Girit'in karşısında ve bir diğeri de Datça Yarımadası'nın yakınında. Kuzey Ege'deki bölgeler kılıç balıklarının yaşadığı ve yumurtlama alanlarının, ortak türlerin yani hamsi, sardalya gibi balıkçılık bakımından ortak türlerin olduğu bölge. Midilli'nin arkasında korallijen (Ege ve Akdeniz'e özgü mercanlar) habitatlar, güneyde ise Türkiye'ye yakın bölgelerde köpek balıkları, yunus ve balinalar var. Bu bölgelerin korunması için çaba gösterilmesi gerekiyor. Bunun iki ülkenin işbirliğiyle yapılması çok iyi olur, iyi bir örnek teşkil eder."
Ege Denizi'nde Karaburun, Gökova Körfezi ve Foça'daki gibi koruma alanları bulunduğundan bahseden Öztürk, kıyı ve açık deniz koruma alanlarının birbirlerini destekleyeceğini, açık denizdeki koruma alanlarının türler için sığınak olacağını dile getirdi.

'Gelecek kuşaklara temiz denizler bırakamayacağız'

Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'ndan, 2030’a kadar ulusal deniz alanlarının yüzde 30’unun korunması kararı çıktığını hatırlatan Öztürk, şu uyarılarda bulundu:
"Ege Denizi'nde sardalya çıkmayacak, hamsi çıkmayacak, orkinos, kılıç balığı bitti, birçok tür artık yok. Bu alanlar Akdeniz foklarının, korallijen habitatların, deniz çayırlarının, köpek balıklarının, deniz memelilerinin korunması açısından hayati öneme sahip. Türkiye denizlerinde biyoçeşitlilik büyük bir çöküş halinde, devletimizin bütün koruma çabalarına rağmen bu yaşanıyor çünkü yabancı türler geliyor, iklim değişikliğinin büyük baskıları var. Onun için koruma alanlarının oluşturulması, etkin hale getirilmesi ve sadece kağıt üstünde değil ciddi bir yönetim planlaması yapılması lazım."
İki ülkenin işbirliğiyle, ortak uzmanlardan oluşan bir komitenin çalışmaya başlamasının çok doğru olacağı yorumunu yapan Öztürk, sözlerini "Denizin korunması, Türkiye'nin korunması, gelecek kuşakların korunması anlamına geliyor. Aksi takdirde, Ege Denizi daha çok kirlenecek, daha az balık yiyeceğiz, gelecek kuşaklara temiz denizler bırakamayacağız. Deniz çayırları, korallijen habitatlar yok olacak" diye tamamladı.
Hamsi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
YAŞAM
3 kişiyi hayattan koparmıştı: Hamsi gazı nedir, yenilen hamside ortaya çıkar mı?
19 Şubat, 07:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала