https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/dunyada-en-cok-altin-ureten-ulkeler-hangileri--1084857990.html

Dünyada en çok altın üreten ülkeler hangileri?

Dünyada en çok altın üreten ülkeler hangileri?

Sputnik Türkiye

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yayımlanan verilerine göre 2023 yılında altın üretiminde Çin, Rusya ve Avustralya listenin ilk 3 sırasında yer... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T13:15+0300

2024-06-17T13:15+0300

2024-06-17T13:15+0300

multimedya

infografik

altın

rusya

çin

avustralya

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

abd

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Yaklaşık 370 ton ile en büyük üretici olmasının yanı sıra Çin'in 2023 yılında altın madeninin önemli alıcılarından biri olduğu da ifade edildi. Listede yaklaşık 322 tonla Rusya ikinci sırada yer alırken Avustralya'nın da 2023'te 294 ton altın ürettiği ifade edildi. Hem ekonomik krizlere karşı korunma aracı hem de merkez bankası rezervlerinin önemli bir bileşeni olarak öne çıkan altın üretimini yapan ülkeler, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

çin

avustralya

abd

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infografik, altın, rusya, çin, avustralya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), abd, инфографика