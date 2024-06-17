https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bursada-sicaktan-bunalan-hayvanlara-cesitli-koktely-ikram-edildi--1084919163.html
Bursa'da sıcaktan bunalan hayvanlara çeşitli kokteyller ikram edildi
Bursa'da sıcaktan bunalan hayvanlara çeşitli kokteyller ikram edildi
Sputnik Türkiye
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar, 35 dereceyi bulan sıcaklarda buzlu meyve ve sebzelerle serinliyor. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T10:36+0300
2024-06-17T10:36+0300
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Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalar insanları bunalttığı gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 35 dereceleri gördüğü, hissedilenin ise 40 dereceyi bulduğu bugünlerde Bursa Hayvanat Bahçesi’nde de hummalı bir çalışma var. Hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için ellerinden geleni yapan çalışanlar, hayvanları buzlu meyve ve sebzelerle serinletmeye çalışıyor.Hayvanat bahçesi çalışanları, inek, eşek, deve, at gibi hayvanları hortumla serinletmeye çalışırken, bazı hayvanları ise çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan buzlu karışımla serinletmeye çalıştı. Bakıcıları tarafından özenle hazırlanan kokteyller için birbiriyle yarışan maymunlar, sıcak havada serinlemenin keyfini çıkardı.Hayvanat bahçesindeki diğer hayvanların bazıları sıcaktan korunmak için sürekli gölge alanları seçerken, beyaz gergedanların ise çamurlu su birikintisine girerek serinlemeye çalışması dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/oluler-kahvehanesi-bu-ilcede-herkesin-bir-lakabi-var-1084917480.html
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bursa, hayvanat bahçesi, hayvan, hayvan hakları, sıcak, sıcak hava, en sıcak yıl
bursa, hayvanat bahçesi, hayvan, hayvan hakları, sıcak, sıcak hava, en sıcak yıl
Bursa'da sıcaktan bunalan hayvanlara çeşitli kokteyller ikram edildi
10:36 17.06.2024 (güncellendi: 11:07 17.06.2024)
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar, 35 dereceyi bulan sıcaklarda buzlu meyve ve sebzelerle serinliyor.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalar insanları bunalttığı gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 35 dereceleri gördüğü, hissedilenin ise 40 dereceyi bulduğu bugünlerde Bursa Hayvanat Bahçesi’nde de hummalı bir çalışma var. Hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için ellerinden geleni yapan çalışanlar, hayvanları buzlu meyve ve sebzelerle serinletmeye çalışıyor.
Hayvanat bahçesi çalışanları, inek, eşek, deve, at gibi hayvanları hortumla serinletmeye çalışırken, bazı hayvanları ise çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan buzlu karışımla serinletmeye çalıştı. Bakıcıları tarafından özenle hazırlanan kokteyller için birbiriyle yarışan maymunlar, sıcak havada serinlemenin keyfini çıkardı.
Hayvanat bahçesindeki diğer hayvanların bazıları sıcaktan korunmak için sürekli gölge alanları seçerken, beyaz gergedanların ise çamurlu su birikintisine girerek serinlemeye çalışması dikkat çekti.