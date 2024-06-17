https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/biz-cocuguz-ve-dunyadaki-diger-cocuklar-gibi-yasamaya-hakkimiz-var-1084934306.html
'Biz çocuğuz ve dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamaya hakkımız var'
'Biz çocuğuz ve dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamaya hakkımız var'
Sputnik Türkiye
Han Yunus’taki El Buşra anaokulu, İsrail ordusunun bombardımanında yerle bir olurken, ancak bazı oyuncaklar saldırılardan kurtuldu. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T20:06+0300
2024-06-17T20:06+0300
2024-06-17T20:06+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistin
han yunus
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fotoğraf
gazze şeridi
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israil
filistin
han yunus
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israil-filistin, israil, filistin, han yunus, anaokulu, çocuklar, фото, fotoğraf, gazze şeridi
israil-filistin, israil, filistin, han yunus, anaokulu, çocuklar, фото, fotoğraf, gazze şeridi
'Biz çocuğuz ve dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamaya hakkımız var'
Han Yunus’taki El Buşra anaokulu, İsrail ordusunun bombardımanında yerle bir olurken, ancak bazı oyuncaklar saldırılardan kurtuldu.
© Sputnik
Anaokulunun müdürü de yıkıntıları çocuklar için bir eğlence yerine dönüştürmeye karar verdi.
Anaokulunun müdürü de yıkıntıları çocuklar için bir eğlence yerine dönüştürmeye karar verdi.
© Sputnik
Sputnik, savaşın dehşetini unutmak umuduyla bu oyun alanına gelen Eileen Mahmoud ile konuştu:
Sputnik, savaşın dehşetini unutmak umuduyla bu oyun alanına gelen Eileen Mahmoud ile konuştu:
© Sputnik
'Ne olursa olsun ben oynamak istiyorum.
'Ne olursa olsun ben oynamak istiyorum.
© Sputnik
Bu yüzden buraya geldim ve bombardımandan korksam da oynuyorum, gülüyorum ve savaşın bitmesini umuyorum.
Bu yüzden buraya geldim ve bombardımandan korksam da oynuyorum, gülüyorum ve savaşın bitmesini umuyorum.
© Sputnik
Çünkü biz de dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamaya hakkı olan çocuklarız...'
Çünkü biz de dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamaya hakkı olan çocuklarız...'