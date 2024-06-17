İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu

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Eşiyle İstanbul'u gezmek için Ankara'dan geldiklerini kaydeden Ahmet Tugay Öz, "Tarihi yarımadayı geziyoruz. Bayramımız güzel ve keyifli geçiyor. Hava da çok güzel. Bayramda özellikle İstanbul'un nasıl olduğunu merak ettik. Biz de o yüzden eşimle beraber gezmeye geldik. Çok güzel oldu" dedi.