https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/unlu-sef-kaza-gecirdi-mosmor-oldum-1084909224.html
Ünlü şef kaza geçirdi, ölümden döndü: 'Mosmor oldum'
Ünlü şef kaza geçirdi, ölümden döndü: 'Mosmor oldum'
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay sosyal medya hesabında bisiklet kazası geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıkladı. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T19:15+0300
2024-06-16T19:15+0300
2024-06-16T19:17+0300
dünya
gordon ramsay
bisiklet
bisikletçi
şef
kaza
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Ünlü şef Gordon Ramsay, korkunç bir bisiklet kazasında ölüme çok yaklaştığını açıkladı.57 yaşındaki ünlü şef, sosyal medya hesabında Amerika'dayken meydana gelen kaza hakkında konuştu.17 milyon takipçisi olan şef, kazayı anlatırken kask takmanın önemini vurguladı ve "Kaza beni gerçekten sarstı. Dürüst olmak gerekirse, burada olduğum için şanslıyım" diye ekledi.Ramsay, yayınladığı videoda vücudunun bir tarafının morluklarla kaplı olduğunu gösterdi.Şef sözlerine "İyiyim ve herhangi bir kemiğim kırılmadı ya da ciddi bir yaralanma yaşamadım ama biraz morarmış durumdayım" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kirikkalede-feci-kaza-yolcu-minibusu-ile-otomobil-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1084332464.html
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gordon ramsay, bisiklet, bisikletçi, şef, kaza
gordon ramsay, bisiklet, bisikletçi, şef, kaza
Ünlü şef kaza geçirdi, ölümden döndü: 'Mosmor oldum'
19:15 16.06.2024 (güncellendi: 19:17 16.06.2024)
Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay sosyal medya hesabında bisiklet kazası geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıkladı.
Ünlü şef Gordon Ramsay, korkunç bir bisiklet kazasında ölüme çok yaklaştığını açıkladı.
57 yaşındaki ünlü şef, sosyal medya hesabında Amerika'dayken meydana gelen kaza hakkında konuştu.
17 milyon takipçisi olan şef, kazayı anlatırken kask takmanın önemini vurguladı ve "Kaza beni gerçekten sarstı. Dürüst olmak gerekirse, burada olduğum için şanslıyım" diye ekledi.
Ramsay, yayınladığı videoda vücudunun bir tarafının morluklarla kaplı olduğunu gösterdi.
Şef sözlerine "İyiyim ve herhangi bir kemiğim kırılmadı ya da ciddi bir yaralanma yaşamadım ama biraz morarmış durumdayım" ifadelerini kullandı.