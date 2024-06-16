https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/unlu-sef-kaza-gecirdi-mosmor-oldum-1084909224.html

Ünlü şef kaza geçirdi, ölümden döndü: 'Mosmor oldum'

Ünlü şef kaza geçirdi, ölümden döndü: 'Mosmor oldum'

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay sosyal medya hesabında bisiklet kazası geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıkladı. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T19:15+0300

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dünya

gordon ramsay

bisiklet

bisikletçi

şef

kaza

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Ünlü şef Gordon Ramsay, korkunç bir bisiklet kazasında ölüme çok yaklaştığını açıkladı.57 yaşındaki ünlü şef, sosyal medya hesabında Amerika'dayken meydana gelen kaza hakkında konuştu.17 milyon takipçisi olan şef, kazayı anlatırken kask takmanın önemini vurguladı ve "Kaza beni gerçekten sarstı. Dürüst olmak gerekirse, burada olduğum için şanslıyım" diye ekledi.Ramsay, yayınladığı videoda vücudunun bir tarafının morluklarla kaplı olduğunu gösterdi.Şef sözlerine "İyiyim ve herhangi bir kemiğim kırılmadı ya da ciddi bir yaralanma yaşamadım ama biraz morarmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kirikkalede-feci-kaza-yolcu-minibusu-ile-otomobil-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1084332464.html

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gordon ramsay, bisiklet, bisikletçi, şef, kaza