https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/cumhurbaskanligi-yik-uyesi-sahin-bizim-genc-nufusumuz-da-ileride-avrupadaki-kadar-dusebilir-1084897980.html

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: Bizim genç nüfusumuz da ileride Avrupa'daki kadar düşebilir

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: Bizim genç nüfusumuz da ileride Avrupa'daki kadar düşebilir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, genç nüfusun önemine değinerek, "Ülkelerin en büyük zenginliği genç nüfusudur. Dünyada, özellikle Avrupa'da genç nüfus... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T00:52+0300

2024-06-16T00:52+0300

2024-06-16T00:52+0300

türkiye

ziyaret

karabük

mehmet ali şahin

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük'te bayramlaşma etkinliğine katıldı.Baba ocağı Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyüne gelen Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen zıyrat (ziyaret) etkinliğine iştirak etti.Şahin, burada yaptığı konuşmada, köylerinde bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğünü, köylülerin bir araya gelerek aşlarını paylaştığını ve özlem giderdiklerini söyledi.Köklü gelenek ve göreneklere sahip olduklarını, bunların genç kuşaklara aktarılarak yaşatılması gerektiğini anlatan Şahin, bunları aktarmanın yollarından birisinin de zıyrat etkinliği olduğunu kaydetti.'Amca nedir, dayı, teyze kime denir bunları unutacağız'Genç nüfusun önemine değinen Şahin, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni evlenen çiftlere "3 çocuk" tavsiyesini hatırlatan Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız her defasında, katıldığı her nikahta 'en az 3 çocuk' diyerek buna vurgu yapmaktadır. Bu zıyrat programında köyümüzde çocukları görünce, nüfusun arttığını görünce memnun oldum. Bu adetler devam etmelidir. Bu, bizim ecdadımızdan aldığımız adetlerdir. Bizim kültürümüzün, dinimizin çok önemli bir özelliğidir paylaşmak. Bu adeti mutlaka devam ettirmeliyiz" diye konuştu.Etkinliğe, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/erdogan-sebilurresad-kultur-ve-sanat-merkezi-acilisinda-konusuyor-1081619572.html

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