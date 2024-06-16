https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/cumhurbaskani-erdogandan-mhp-genel-baskani-bahceliye-bayram-tebrigi-1084902852.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bayram tebriği

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T13:47+0300

2024-06-16T13:47+0300

2024-06-16T13:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

bayramlaşma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.Edinilen bilgiye göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/erdogan-bayram-namazini-muglada-kildi-haremi-serifin-de-acilisini-bu-millete-nasip-eylesin-1084899629.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, bayramlaşma