https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/cumhurbaskani-erdogandan-mhp-genel-baskani-bahceliye-bayram-tebrigi-1084902852.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bayram tebriği
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T13:47+0300
2024-06-16T13:47+0300
2024-06-16T13:48+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
bayramlaşma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.Edinilen bilgiye göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/erdogan-bayram-namazini-muglada-kildi-haremi-serifin-de-acilisini-bu-millete-nasip-eylesin-1084899629.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, bayramlaşma
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, bayramlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bayram tebriği
13:47 16.06.2024 (güncellendi: 13:48 16.06.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.