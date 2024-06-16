https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bahceliden-cumhur-ittifaki-aciklamasi-bizde-catlama-olmaz-kerpic-degil-kayayiz-1084898860.html
Bahçeli’den Cumhur İttifakı açıklaması: 'Bizde çatlama olmaz, kerpiç değil kayayız'
Bahçeli’den Cumhur İttifakı açıklaması: 'Bizde çatlama olmaz, kerpiç değil kayayız'
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Kurban Bayramı'nda Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret sırasında açıklama yapan MHP lideri Bahçeli "Yalan ve fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bizde... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T09:32+0300
2024-06-16T09:32+0300
2024-06-16T09:32+0300
politika
devlet bahçeli
cumhur ittifakı
açıklama
kurban bayramı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.Cumhur İttifakı hakkındaki ayrılık iddialarına cevap veren Devlet Bahçeli şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/cumhurbaskani-erdogan-gazetecilerin-sorularini-yanitladi-cumhur-ittifaki-bir-altili-masa-degildir-1084883347.html
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devlet bahçeli, cumhur ittifakı, açıklama, kurban bayramı
devlet bahçeli, cumhur ittifakı, açıklama, kurban bayramı
Bahçeli’den Cumhur İttifakı açıklaması: 'Bizde çatlama olmaz, kerpiç değil kayayız'
Kurban Bayramı'nda Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret sırasında açıklama yapan MHP lideri Bahçeli "Yalan ve fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bizde çatlama olmaz biz kerpiç değil kayayız" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Cumhur İttifakı hakkındaki ayrılık iddialarına cevap veren Devlet Bahçeli şunları söyledi:
"Türk siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyen unsurlar her gün yalan, fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bizde çatlama olmaz biz kerpiç değil kayayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yoluna devam etmektedir. Şimdi 2028'e kadar olan süre içerisinde Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır. MHP, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Uluslararası gelişmeleri yakınen takip etmektedir."