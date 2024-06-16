Bahçeli’den Cumhur İttifakı açıklaması: 'Bizde çatlama olmaz, kerpiç değil kayayız'

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SESLİ HABER Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır? 14:49 4 dk

SESLİ HABER Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak? 15:05 3 dk

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SESLİ HABER Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti 15:32 3 dk

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SESLİ HABER Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi 18:24 1 dk

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ÖZEL HABER Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar? 21:03 4 dk

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