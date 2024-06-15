https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/ucakta-pilav-yedigi-anlari-paylasmisti-baruthane-pilavcisi-kara-listeye-alindi-1084890429.html

Uçakta pilav yediği anları paylaşmıştı: 'Baruthane Pilavcısı' kara listeye alındı

Uçakta pilav yediği anları paylaşmıştı: 'Baruthane Pilavcısı' kara listeye alındı

Sputnik Türkiye

THY, "Baruthane Pilavcısı" olarak tanınan ve uçakta yanında getirdiği pilavı yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin'e 1 yıl boyunca uçak... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T18:22+0300

2024-06-15T18:22+0300

2024-06-15T18:22+0300

türkiye

baruthane pilavcısı

pilav

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thy

türk hava yolları (thy)

uçak

uçak seferleri

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Türk Hava Yolları (THY), "Baruthane Pilavcısı" olarak bilinen Nedim Şahin'i kara listeye aldı.AA'nın aktardığı bilgiye göre, "Baruthane Pilavcısı" adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan işletmeci Nedim Şahin, THY uçağında verilen ikram yerine yanında getirdiği kendi markasına ait pilavı yedi.Şahin, bu anları cep telefonu kamerasıyla videoya çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine THY, şirketin marka değerini zedelediği gerekçesiyle Nedim Şahin'i kara listeye aldı. Şahin, 1 yıl boyunca THY'den bilet satın alamayacak.'Şırdancı Mehmet' için de aynı karar alınmıştı"Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur da 15 Haziran 2023'te THY uçağında yemek servisinin ardından tişörtünün içinden çıkardığı iki şırdanı yemiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.THY, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230621/ucakta-gogsunden-sirdan-cikarip-yedi-kara-listeye-alindi-1072711374.html

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baruthane pilavcısı, pilav, thy, thy, türk hava yolları (thy), uçak, uçak seferleri