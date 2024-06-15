https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/peskov-abd-ve-bazi-ab-ulkeleri-ukraynalilar-eliyle-rusya-ile-savasmak-istiyor-1084870974.html

Peskov: ABD ve bazı AB ülkeleri Ukraynalılar eliyle Rusya ile savaşmak istiyor

Peskov: ABD ve bazı AB ülkeleri Ukraynalılar eliyle Rusya ile savaşmak istiyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile Ukraynalılar eliyle savaşmak istediğini belirtti. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T00:25+0300

2024-06-15T00:25+0300

2024-06-15T00:25+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

vladimir putin

ukrayna krizi

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ateşkes

barış

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte ABD ve bir dizi Avrupa ülkesinin Ukraynalılar eliyle Rusya ile savaşmaya devam etmek istediğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni barış önerisine verdikleri olumsuz tepkiyle açıklanabileceğini söyledi.Batı'nın son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya devam etmek istediğini, belirten Peskov, “Amerikalıların söyledikleri ve özellikle bazı şahin Avrupalıların söyledikleri anlaşılabilir; son Ukraynalılara kadar Ukraynalılar eliyle Rusya'ya karşı savaşmaya devam etmek istiyorlar” dedi.‘Kiev'in Putin'in girişimini değerlendirme ve savaşı durdurma şansı var’Peskov, Kiev rejiminin Putin'in barış girişimini değerlendirme ve mevcut gerçekleri dikkate alarak barışçıl çözüme geçme şansına sahip olduğuna vurgu yaparak, “Putin'in barış girişimini değerlendirme ve cephedeki mevcut gerçekleri dikkate alarak savaşı durdurup barışçıl bir çözüme geçme şansları var" diye konuştu.‘Diplomatik yollar reddedilince askeri araçlar devreye girer’Rusya için hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmanın önemli olduğunu, ancak bunlar tamamen reddedildiğinde askeri araçların devreye girdiğini belirten Kremlin Sözcüsü, “Rusya’nın özel askeri operasyonun başlangıcından önce belirlediği hedeflere ulaşması önemli. Elbette bunun siyasi ve diplomatik yollarla sağlanmasını tercih eder, ancak bunlar tamamen reddedildiğinde askeri araçlar devreye girer. Özel askeri operasyon bu nedenle başladı” ifadelerini kullandı.

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