https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/peskov-abd-ve-bazi-ab-ulkeleri-ukraynalilar-eliyle-rusya-ile-savasmak-istiyor-1084870974.html
Peskov: ABD ve bazı AB ülkeleri Ukraynalılar eliyle Rusya ile savaşmak istiyor
Peskov: ABD ve bazı AB ülkeleri Ukraynalılar eliyle Rusya ile savaşmak istiyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile Ukraynalılar eliyle savaşmak istediğini belirtti. 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T00:25+0300
2024-06-15T00:25+0300
2024-06-15T00:25+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
vladimir putin
ukrayna krizi
kiev
ateşkes
barış
abd
ab
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte ABD ve bir dizi Avrupa ülkesinin Ukraynalılar eliyle Rusya ile savaşmaya devam etmek istediğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni barış önerisine verdikleri olumsuz tepkiyle açıklanabileceğini söyledi.Batı'nın son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya devam etmek istediğini, belirten Peskov, “Amerikalıların söyledikleri ve özellikle bazı şahin Avrupalıların söyledikleri anlaşılabilir; son Ukraynalılara kadar Ukraynalılar eliyle Rusya'ya karşı savaşmaya devam etmek istiyorlar” dedi.‘Kiev'in Putin'in girişimini değerlendirme ve savaşı durdurma şansı var’Peskov, Kiev rejiminin Putin'in barış girişimini değerlendirme ve mevcut gerçekleri dikkate alarak barışçıl çözüme geçme şansına sahip olduğuna vurgu yaparak, “Putin'in barış girişimini değerlendirme ve cephedeki mevcut gerçekleri dikkate alarak savaşı durdurup barışçıl bir çözüme geçme şansları var" diye konuştu.‘Diplomatik yollar reddedilince askeri araçlar devreye girer’Rusya için hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmanın önemli olduğunu, ancak bunlar tamamen reddedildiğinde askeri araçların devreye girdiğini belirten Kremlin Sözcüsü, “Rusya’nın özel askeri operasyonun başlangıcından önce belirlediği hedeflere ulaşması önemli. Elbette bunun siyasi ve diplomatik yollarla sağlanmasını tercih eder, ancak bunlar tamamen reddedildiğinde askeri araçlar devreye girer. Özel askeri operasyon bu nedenle başladı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/rus-uzman-putinin-ukrayna-onerileri-burgenstockta-dikkate-alinmali-1084869518.html
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dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, ukrayna krizi, kiev, ateşkes, barış, abd, ab, rossiya 1
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, ukrayna krizi, kiev, ateşkes, barış, abd, ab, rossiya 1
Peskov: ABD ve bazı AB ülkeleri Ukraynalılar eliyle Rusya ile savaşmak istiyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile Ukraynalılar eliyle savaşmak istediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte ABD ve bir dizi Avrupa ülkesinin Ukraynalılar eliyle Rusya ile savaşmaya devam etmek istediğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni barış önerisine verdikleri olumsuz tepkiyle açıklanabileceğini söyledi.
Batı'nın son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya devam etmek istediğini, belirten Peskov, “Amerikalıların söyledikleri ve özellikle bazı şahin Avrupalıların söyledikleri anlaşılabilir; son Ukraynalılara kadar Ukraynalılar eliyle Rusya'ya karşı savaşmaya devam etmek istiyorlar” dedi.
‘Kiev'in Putin'in girişimini değerlendirme ve savaşı durdurma şansı var’
Peskov, Kiev rejiminin Putin'in barış girişimini değerlendirme ve mevcut gerçekleri dikkate alarak barışçıl çözüme geçme şansına sahip olduğuna vurgu yaparak, “Putin'in barış girişimini değerlendirme ve cephedeki mevcut gerçekleri dikkate alarak savaşı durdurup barışçıl bir çözüme geçme şansları var" diye konuştu.
‘Diplomatik yollar reddedilince askeri araçlar devreye girer’
Rusya için hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmanın önemli olduğunu, ancak bunlar tamamen reddedildiğinde askeri araçların devreye girdiğini belirten Kremlin Sözcüsü, “Rusya’nın özel askeri operasyonun başlangıcından önce belirlediği hedeflere ulaşması önemli. Elbette bunun siyasi ve diplomatik yollarla sağlanmasını tercih eder, ancak bunlar tamamen reddedildiğinde askeri araçlar devreye girer. Özel askeri operasyon bu nedenle başladı” ifadelerini kullandı.