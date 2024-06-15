https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/kedi-erosu-olduren-sanigin-hapis-cezasi-onandi-1084879059.html
Kedi Eros'u öldüren sanığın hapis cezası onandı
Kedi Eros'u öldüren sanığın hapis cezası onandı
Sputnik Türkiye
İstinaf, Başakşehir'de, sitenin asansöründe 'Eros' isimli kediyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan'a verilen 2 yıl 6 aylık hapis... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T12:12+0300
2024-06-15T12:12+0300
2024-06-15T12:12+0300
türkiye
kedi eros
ibrahim keloğlan
istinaf mahkemesi
hapis cezası
kasten öldürme
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi (istinaf), Keloğlan'a, Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesince 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Başakşehir'de bir sitenin asansöründe kedi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan İbrahim Keloğlan'ın 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 2 yıl 6 hapse çarptırılmasında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını kararlaştırdı.Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanığa verilen hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını belirten daire, sanık, sanık avukatının ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyip temyiz başvurusunu esastan reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/bakan-tunc-acikladi-cumhuriyet-savcimiz-kedi-eros-icin-istinafa-basvuracak-1081852590.html
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kedi eros, ibrahim keloğlan, istinaf mahkemesi, hapis cezası, kasten öldürme
kedi eros, ibrahim keloğlan, istinaf mahkemesi, hapis cezası, kasten öldürme
Kedi Eros'u öldüren sanığın hapis cezası onandı
İstinaf, Başakşehir'de, sitenin asansöründe 'Eros' isimli kediyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan'a verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi (istinaf), Keloğlan'a, Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesince 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Başakşehir'de bir sitenin asansöründe kedi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan İbrahim Keloğlan'ın 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 2 yıl 6 hapse çarptırılmasında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını kararlaştırdı.
Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanığa verilen hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını belirten daire, sanık, sanık avukatının ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyip temyiz başvurusunu esastan reddetti.