https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/kedi-erosu-olduren-sanigin-hapis-cezasi-onandi-1084879059.html

Kedi Eros'u öldüren sanığın hapis cezası onandı

Kedi Eros'u öldüren sanığın hapis cezası onandı

Sputnik Türkiye

İstinaf, Başakşehir'de, sitenin asansöründe 'Eros' isimli kediyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan'a verilen 2 yıl 6 aylık hapis... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T12:12+0300

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2024-06-15T12:12+0300

türkiye

kedi eros

ibrahim keloğlan

istinaf mahkemesi

hapis cezası

kasten öldürme

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi (istinaf), Keloğlan'a, Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesince 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Başakşehir'de bir sitenin asansöründe kedi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan İbrahim Keloğlan'ın 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 2 yıl 6 hapse çarptırılmasında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını kararlaştırdı.Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanığa verilen hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını belirten daire, sanık, sanık avukatının ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyip temyiz başvurusunu esastan reddetti.

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kedi eros, ibrahim keloğlan, istinaf mahkemesi, hapis cezası, kasten öldürme