https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/duma-baskani-volodin-ukrayna-meclisi-putinin-onerilerini-tartismaya-basladi-1084875028.html

Duma Başkanı Volodin: Ukrayna Meclisi, Putin'in önerilerini tartışmaya başladı

Duma Başkanı Volodin: Ukrayna Meclisi, Putin'in önerilerini tartışmaya başladı

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna Meclisi Verhovna (Yüksek) Rada’daki bazı milletvekillerinin Rusya Devlet Başkanı... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T09:59+0300

2024-06-15T09:59+0300

2024-06-15T09:59+0300

ukrayna krizi

duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

vyaçeslav volodin

ukrayna

ukrayna parlamentosu

verhovna rada

vladimir zelenskiy

barış

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Telegram kanalından açıklamalarda bulunan Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesi' adına sunduğu yeni önerilerine atıfta bulunduğu mesajında, “Ukraynalı milletvekillerinin, vatandaşlarını düşünüyor ve devleti korumak istiyorlarsa Putin'in önerilerini tartışmaya başlamaları doğrudur. Bu arada, parlamento hattından gelen bilgilerimize göre, Verhovna Rada'nın bazı milletvekilleri bunu yapmaya başladı bile" ifadelerini kullandı.Volodin, Ukraynalı milletvekillerin ABD ve AB'nin kendileri için tüm sorunları çözeceğini umdukları sürece ‘Washington ve Brüksel için sadece harcanabilir malzeme olan’ vatandaşlarını kaybedeceğinin altını çizerken, ülke topraklarının da giderek küçüleceğine dikkat çekti.Müzakerelerin sadece ülke vatandaşları adına yürütülebileceğine vurgu yapam Duma Başkanı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:Zelenskiy’in meşrutiyetinin sona ermesiyle birlikte, Ukrayna’da bugün herhangi bir müzakere masasına katılım sağlayabilecek tek meşru kurumun Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada olduğuna değinen Volodin, sözlerini, "Onların (Rada milletvekillerinin) şunu anlamalarının zamanı geldi: Ukrayna'nın devlet başkanı artık yok, sorumluluk Verhovna Rada'ya ait. Böyle bir durumda kenara çekilmek de mümkün değil" diye tamamladı.Cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken, Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirdi.Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın yeni girişimlerinin ‘gerçek bir barış önerisi’ içermediğini iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/rus-uzman-putinin-ukrayna-onerileri-burgenstockta-dikkate-alinmali-1084869518.html

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