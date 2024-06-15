https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/chp-genel-baskani-ozelden-bayram-mesaji-sosyal-belediyecilik-uygulamalarini-genisletecegiz-1084887382.html

CHP Genel Başkanı Özel'den bayram mesajı: 'Sosyal belediyecilik uygulamalarını genişleteceğiz'

CHP Genel Başkanı Özel'den bayram mesajı: 'Sosyal belediyecilik uygulamalarını genişleteceğiz'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Kurban Bayramı mesajında, bayramların, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün öneminin daha iyi anlaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T16:16+0300

2024-06-15T16:16+0300

2024-06-15T16:16+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

kurban bayramı

sosyal belediyecilik

gazze

gazze şeridi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir. Son seçimlerin birinci partisi olarak, normalleşme sürecinde önemsediğimiz asıl mesele budur" ifadesini kullandı.Ülke ve yurttaşların, yanlış siyasi tercihler nedeniyle uzun süredir ekonomik zorluklar yaşadıklarını dile getiren Özel, "31 Mart yerel seçimlerinde siyasi ve ekonomik tercihleri halkın onayını alamayan Cumhurbaşkanlığı kabinesi ise vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, en düşük emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır" açıklamasını yaptı.31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden olan eğitim emekçileriyle İstanbul'da, emeklilerle Ankara'da, çay üreticileriyle Rize'de ve hububat üreticileriyle Hayrabolu'da bir araya gelerek, sorunlarını duyurduklarını aktaran Özel, Kurban Bayramı'nın ardından Gebze'de emekçilerle, asgari ücretlilerle bir araya geleceklerini bildirdi.'Sosyal belediyecilik uygulamalarını genişleteceğiz'Yurttaşların daha yaşanılabilir koşullarda hayatlarını sürdürebilmesi, mahkum edildikleri açlık ve yoksulluk sınırından kurtulabilmeleri için çaba harcamayı sürdüreceklerini ve yönettikleri yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik uygulamalarını genişleteceklerini belirten Özgür Özel şu cümleleri kaydetti:Kurban Bayramı'nı kutlayan Özel, bayramın tüm İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/cumhurbaskani-erdogan-gazetecilerin-sorularini-yanitladi-cumhur-ittifaki-bir-altili-masa-degildir-1084883347.html

gazze

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, kurban bayramı, sosyal belediyecilik, gazze, gazze şeridi