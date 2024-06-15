https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/abd-basini-isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesi-basarisizliga-mahkum-1084891677.html
ABD basını: İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi başarısızlığa mahkum
ABD basını: İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi başarısızlığa mahkum
Sputnik Türkiye
Responsible Statecraft portalında yer alan makalede, İsviçre’deki Ukrayna konulu zirvenin Zelenskiy'in ‘barış planının’ başarısızlığını göstereceği vurgulandı. 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T19:15+0300
2024-06-15T19:15+0300
2024-06-15T19:15+0300
ukrayna krizi
isviçre
zirve
ukrayna
barış
rusya
responsible statecraft
vladimir zelenskiy
abd
barış planı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084688170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e5713066e0d6eb66c040b382fbc69c4.jpg
ABD'de yayın yapan Responsible Statecraft adlı portalda yayınlanan makalede, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nin başarısızlığa mahkum olduğu ve yalnızca Zelenskiy'in ‘barış planının’ uygulanamazlığına dair inancı güçlendireceği belirtildi.Makalede, “Bir ‘barış zirvesi’ olarak bu toplantı en başından itibaren başarısızlığa mahkumdu. Kiev'in öne sürdüğü koşullar, aslında ilk müzakere pozisyonu olarak bile kesinlikle uygulanabilir değil. Ukrayna müzakereleri kabul etse bile Rusya bunları açıkça reddedecektir. Sonuç olarak zirve, dünya toplumunun dikkatini Ukrayna ‘barış planının’ gerçekçi olmadığına ve ABD'nin küresel üstünlük iddialarının etik ve hukuki temelden yoksunluğuna odaklayabilir” ifadelerine yer verildi.Ukrayna'nın ‘barış formülünün’ önemli ölçüde daraltıldığı ve başlangıçtaki 10 maddeden yalnızca nükleer güvenlik, gıda güvenliği ve Ukraynalı çocukların dönüşü gibi 3 maddenin gündeme alındığının anımasatıldığı makalede, “Batılı olmayan katılımcıların çoğunluğunun tartışmaya istekli olduğu ve üzerinde bir tür küresel fikir birliğinin mümkün olduğu tek konuların bunlar olduğu hissini uyandırıyor. Bu alanlarda somut adımlar atılabilirse Rusya ile bundan sonraki müzakereler için bir başlangıç noktası olabilir ama buradaki ‘barış formülü’ ile hiçbir ilgisinin olmadığı da ortada” değerlendirmesi yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/rus-uzman-putinin-ukrayna-onerileri-burgenstockta-dikkate-alinmali-1084869518.html
isviçre
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084688170_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_af68d7e375e23e6c668d983ba031c805.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isviçre, zirve, ukrayna, barış, rusya, responsible statecraft, vladimir zelenskiy, abd, barış planı
isviçre, zirve, ukrayna, barış, rusya, responsible statecraft, vladimir zelenskiy, abd, barış planı
ABD basını: İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi başarısızlığa mahkum
Responsible Statecraft portalında yer alan makalede, İsviçre’deki Ukrayna konulu zirvenin Zelenskiy'in ‘barış planının’ başarısızlığını göstereceği vurgulandı.
ABD'de yayın yapan Responsible Statecraft adlı portalda yayınlanan makalede, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nin başarısızlığa mahkum olduğu ve yalnızca Zelenskiy'in ‘barış planının’ uygulanamazlığına dair inancı güçlendireceği belirtildi.
Makalede, “Bir ‘barış zirvesi’ olarak bu toplantı en başından itibaren başarısızlığa mahkumdu. Kiev'in öne sürdüğü koşullar, aslında ilk müzakere pozisyonu olarak bile kesinlikle uygulanabilir değil. Ukrayna müzakereleri kabul etse bile Rusya bunları açıkça reddedecektir. Sonuç olarak zirve, dünya toplumunun dikkatini Ukrayna ‘barış planının’ gerçekçi olmadığına ve ABD'nin küresel üstünlük iddialarının etik ve hukuki temelden yoksunluğuna odaklayabilir” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna'nın ‘barış formülünün’ önemli ölçüde daraltıldığı ve başlangıçtaki 10 maddeden yalnızca nükleer güvenlik, gıda güvenliği ve Ukraynalı çocukların dönüşü gibi 3 maddenin gündeme alındığının anımasatıldığı makalede, “Batılı olmayan katılımcıların çoğunluğunun tartışmaya istekli olduğu ve üzerinde bir tür küresel fikir birliğinin mümkün olduğu tek konuların bunlar olduğu hissini uyandırıyor. Bu alanlarda somut adımlar atılabilirse Rusya ile bundan sonraki müzakereler için bir başlangıç noktası olabilir ama buradaki ‘barış formülü’ ile hiçbir ilgisinin olmadığı da ortada” değerlendirmesi yapıldı.