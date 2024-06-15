https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/abd-basini-isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesi-basarisizliga-mahkum-1084891677.html

ABD basını: İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi başarısızlığa mahkum

ABD basını: İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi başarısızlığa mahkum

Sputnik Türkiye

Responsible Statecraft portalında yer alan makalede, İsviçre’deki Ukrayna konulu zirvenin Zelenskiy'in ‘barış planının’ başarısızlığını göstereceği vurgulandı. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T19:15+0300

2024-06-15T19:15+0300

2024-06-15T19:15+0300

ukrayna krizi

isviçre

zirve

ukrayna

barış

rusya

responsible statecraft

vladimir zelenskiy

abd

barış planı

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ABD'de yayın yapan Responsible Statecraft adlı portalda yayınlanan makalede, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nin başarısızlığa mahkum olduğu ve yalnızca Zelenskiy'in ‘barış planının’ uygulanamazlığına dair inancı güçlendireceği belirtildi.Makalede, “Bir ‘barış zirvesi’ olarak bu toplantı en başından itibaren başarısızlığa mahkumdu. Kiev'in öne sürdüğü koşullar, aslında ilk müzakere pozisyonu olarak bile kesinlikle uygulanabilir değil. Ukrayna müzakereleri kabul etse bile Rusya bunları açıkça reddedecektir. Sonuç olarak zirve, dünya toplumunun dikkatini Ukrayna ‘barış planının’ gerçekçi olmadığına ve ABD'nin küresel üstünlük iddialarının etik ve hukuki temelden yoksunluğuna odaklayabilir” ifadelerine yer verildi.Ukrayna'nın ‘barış formülünün’ önemli ölçüde daraltıldığı ve başlangıçtaki 10 maddeden yalnızca nükleer güvenlik, gıda güvenliği ve Ukraynalı çocukların dönüşü gibi 3 maddenin gündeme alındığının anımasatıldığı makalede, “Batılı olmayan katılımcıların çoğunluğunun tartışmaya istekli olduğu ve üzerinde bir tür küresel fikir birliğinin mümkün olduğu tek konuların bunlar olduğu hissini uyandırıyor. Bu alanlarda somut adımlar atılabilirse Rusya ile bundan sonraki müzakereler için bir başlangıç ​​noktası olabilir ama buradaki ‘barış formülü’ ile hiçbir ilgisinin olmadığı da ortada” değerlendirmesi yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/rus-uzman-putinin-ukrayna-onerileri-burgenstockta-dikkate-alinmali-1084869518.html

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isviçre, zirve, ukrayna, barış, rusya, responsible statecraft, vladimir zelenskiy, abd, barış planı