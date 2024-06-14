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Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama
Sputnik Türkiye
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi. Kurumlar, kameralı görüntüleme cihazının doğru ayarlandığı, düzgün çalıştığı ve... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T18:11+0300
2024-06-14T18:11+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
rehabilitasyon
rehabilitasyon merkezi
resmi gazete
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ilçelerdeki sayıları belirlenirken her yıl ocak ayının ilk iş günü, MEBBİS-RAM modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınacak.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Bakanlıktan değişikliğe ilişkin alınan bilgiye göre, özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi.Özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ilçelerdeki sayıları belirlenirken her yıl ocak ayının ilk iş günü, MEBBİS-RAM modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınacak.Bu yıl için açılacak kurum sayısı 10 iş günü içinde Bakanlıkça belirlenecek ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanacak.13 Eylül 2023'ten önce özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak veya kurum nakli için sağlık ve itfaiye raporları belgelerinden herhangi birini almak üzere başvuranlar ya da inşaat ruhsatı alanlar veya milli eğitim müdürlüklerinde kurum açma ve kurum dönüşümü başvurusunda bulunanlar, ilgili mevzuatında belirlenen şartları yerine getirmeleri kaydıyla, kurum açılış işlemlerini herhangi bir sınırlama olmadan tamamlayabilecek.Kameralı görüntüleme sistemlerinin devamlılığı için ilave tedbirler getirildiÜcretsiz okutulan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin Özel Eğitim Modülündeki kayıtları ile ilgili düzenleme de yapıldı.Bu kapsamda bir aylık sürede herhangi bir nedenle destek eğitimi almayanların yerine, kurum tarafından şartları taşıyan başka bir öğrenci geçici olarak belirlenecek.Ücretsiz okutulanlar listesinde yer alan bireyin kurumdan kaydı silindikten sonra yeniden aynı kuruma kayıt edilmesi halinde ise özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci yeniden ücretsiz okutulanlar listesine dahil edilecek.Yönetmeliğin 25'inci maddesinde yapılan düzenleme ile özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ile eğitim personelinin ders devam takiplerinin gerçekleştirilmesi için kurulan kameralı görüntüleme sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere kurumların alması gereken önlemler belirlendi.Buna göre özel eğitim ve rehabilitasyon birim ve merkezleri kameralı görüntüleme cihazının doğru ayarlandığı, düzgün çalıştığı ve eksiksiz kaydettiğine dair günlük imzalı bir kontrol listesi tutacak.Kameralı görüntüleme cihazının bozulması veya çalınması nedeniyle görüntülerin kaybolmasını önlemek amacıyla harici veya internet tabanlı bulut depolama sistemi kullanma, elektrik kesintilerine karşı elektrik hattını kesintisiz güç kaynağı ile besleme ve kamerayı UPS ile koruma veya jeneratör bulundurma gibi alternatif tedbirler alınacak.Belirlenen önlemleri almayan kurumların kameralı görüntüleme sistemleri ile ilgili yaşayacakları aksaklıklar mücbir sebep olarak değerlendirilmeyecek.- Evde destek eğitiminde görevli personelin ders saatleri güncellendiResmi Gazete'de ilgili yönetmelikle ilgili yapılan değişiklikle, evde destek eğitimine yönelik de düzenleme gerçekleştirildi.Bu çerçevede bedensel yetersizliği olan ve en az 12 hafta süreyle destek eğitimi almak üzere ilgili kanun kapsamındaki kurumlardan yararlanamayacağı ya da yararlanmasının sağlığı açısından risk oluşturacağı Durum Bildirir Sağlık Kurulu raporunda belirtilen öğrencilere, kendisinin veya velinin yazılı talebi ile evde destek eğitim hizmeti verilebilecek.Bu düzenleme ile eğitimin içeriği, eğitim süresince kullanılacak materyal de açıklanmış olup ayrıca evde destek eğitiminde görevli eğitim personelinin ders saatleri belirlendi.Eğitim personelinin o gün içindeki diğer ders saatleri özel eğitim ihtiyacı olan bireyin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım süresi dikkate alınarak programlanacak olup, bu program Özel Eğitim Modülüne işlenerek ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.Evde destek eğitimi vermek üzere görevlendirilen eğitim personeline o gün içinde, evde destek eğitimi planlanan saatten bir önceki ve bir sonraki saat için destek eğitim görevi verilmeyecek.Kurumlara uygulanacak idari yaptırımlarda da düzenlemeye gidildi.Buna göre ödeme şartlarını taşımadığı tespit edilen kurumlara ödeme yapılmamış olması halinde, ilgili hükümler doğrultusunda brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası uygulanacak.
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sağlık bakanlığı, rehabilitasyon, rehabilitasyon merkezi, resmi gazete, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb)
sağlık bakanlığı, rehabilitasyon, rehabilitasyon merkezi, resmi gazete, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb)

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama

18:11 14.06.2024
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AA
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Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi. Kurumlar, kameralı görüntüleme cihazının doğru ayarlandığı, düzgün çalıştığı ve eksiksiz kaydettiğine dair günlük imzalı bir kontrol listesi tutacak.
Özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ilçelerdeki sayıları belirlenirken her yıl ocak ayının ilk iş günü, MEBBİS-RAM modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlıktan değişikliğe ilişkin alınan bilgiye göre, özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi.
Özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ilçelerdeki sayıları belirlenirken her yıl ocak ayının ilk iş günü, MEBBİS-RAM modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınacak.
Bu yıl için açılacak kurum sayısı 10 iş günü içinde Bakanlıkça belirlenecek ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanacak.
13 Eylül 2023'ten önce özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak veya kurum nakli için sağlık ve itfaiye raporları belgelerinden herhangi birini almak üzere başvuranlar ya da inşaat ruhsatı alanlar veya milli eğitim müdürlüklerinde kurum açma ve kurum dönüşümü başvurusunda bulunanlar, ilgili mevzuatında belirlenen şartları yerine getirmeleri kaydıyla, kurum açılış işlemlerini herhangi bir sınırlama olmadan tamamlayabilecek.

Kameralı görüntüleme sistemlerinin devamlılığı için ilave tedbirler getirildi

Ücretsiz okutulan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin Özel Eğitim Modülündeki kayıtları ile ilgili düzenleme de yapıldı.
Bu kapsamda bir aylık sürede herhangi bir nedenle destek eğitimi almayanların yerine, kurum tarafından şartları taşıyan başka bir öğrenci geçici olarak belirlenecek.
Ücretsiz okutulanlar listesinde yer alan bireyin kurumdan kaydı silindikten sonra yeniden aynı kuruma kayıt edilmesi halinde ise özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci yeniden ücretsiz okutulanlar listesine dahil edilecek.
Yönetmeliğin 25'inci maddesinde yapılan düzenleme ile özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ile eğitim personelinin ders devam takiplerinin gerçekleştirilmesi için kurulan kameralı görüntüleme sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere kurumların alması gereken önlemler belirlendi.
Buna göre özel eğitim ve rehabilitasyon birim ve merkezleri kameralı görüntüleme cihazının doğru ayarlandığı, düzgün çalıştığı ve eksiksiz kaydettiğine dair günlük imzalı bir kontrol listesi tutacak.
Kameralı görüntüleme cihazının bozulması veya çalınması nedeniyle görüntülerin kaybolmasını önlemek amacıyla harici veya internet tabanlı bulut depolama sistemi kullanma, elektrik kesintilerine karşı elektrik hattını kesintisiz güç kaynağı ile besleme ve kamerayı UPS ile koruma veya jeneratör bulundurma gibi alternatif tedbirler alınacak.
Belirlenen önlemleri almayan kurumların kameralı görüntüleme sistemleri ile ilgili yaşayacakları aksaklıklar mücbir sebep olarak değerlendirilmeyecek.

- Evde destek eğitiminde görevli personelin ders saatleri güncellendi

Resmi Gazete'de ilgili yönetmelikle ilgili yapılan değişiklikle, evde destek eğitimine yönelik de düzenleme gerçekleştirildi.
Bu çerçevede bedensel yetersizliği olan ve en az 12 hafta süreyle destek eğitimi almak üzere ilgili kanun kapsamındaki kurumlardan yararlanamayacağı ya da yararlanmasının sağlığı açısından risk oluşturacağı Durum Bildirir Sağlık Kurulu raporunda belirtilen öğrencilere, kendisinin veya velinin yazılı talebi ile evde destek eğitim hizmeti verilebilecek.
Bu düzenleme ile eğitimin içeriği, eğitim süresince kullanılacak materyal de açıklanmış olup ayrıca evde destek eğitiminde görevli eğitim personelinin ders saatleri belirlendi.
Eğitim personelinin o gün içindeki diğer ders saatleri özel eğitim ihtiyacı olan bireyin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım süresi dikkate alınarak programlanacak olup, bu program Özel Eğitim Modülüne işlenerek ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.
Evde destek eğitimi vermek üzere görevlendirilen eğitim personeline o gün içinde, evde destek eğitimi planlanan saatten bir önceki ve bir sonraki saat için destek eğitim görevi verilmeyecek.
Kurumlara uygulanacak idari yaptırımlarda da düzenlemeye gidildi.
Buna göre ödeme şartlarını taşımadığı tespit edilen kurumlara ödeme yapılmamış olması halinde, ilgili hükümler doğrultusunda brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası uygulanacak.
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