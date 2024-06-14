https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/mufredati-geri-cekin-platformu-yeni-mufredat-icin-danistayda-iptal-davasi-acti-1084863698.html

Müfredatı Geri Çekin Platformu, yeni müfredat için Danıştayda iptal davası açtı

Müfredatı Geri Çekin Platformu, yeni müfredat için Danıştayda iptal davası açtı

Sputnik Türkiye

Müfredatı Geri Çekin Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni eğitim müfredatının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştayda... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T20:24+0300

2024-06-14T20:24+0300

2024-06-14T20:24+0300

türkiye

müfredat

müfredat

müfredatı geri çekin platformu

danıştay

eğitim

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Platform adına Danıştaya yapılan başvurunun ardından açıklama yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, yeni müfredata yönelik tepkilere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı hayata geçirme adına kararlılık gösterdiğini belirtti.Daha önceki müfredatların hiçbirinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat kadar kamuoyunda tartışılmadığını ifade eden Irmak, "Bugüne kadar yapılan müfredatlar Türkiye'nin gerçekliğine, özgün yapısına, çok kültürlü yapısına uygun müfredatlardı" değerlendirmesinde bulundu.Irmak, yeni müfredatta 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırı içerikler bulunduğunu ileri sürdü.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen yeni müfredatı 27 Mayıs'ta onaylamıştı.Yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bakan-tekinden-yeni-mufredat-elestirilerine-yanit-buyrun-gelin-onlari-beraber-yapalim-1084829554.html

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