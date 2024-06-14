https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/karne-almaya-atlarla-gittiler-ehliyetim-yoktu-atla-geldim-1084846213.html
Karne almaya atlarla gittiler: 'Ehliyetim yoktu, atla geldim'
Karne almaya atlarla gittiler: 'Ehliyetim yoktu, atla geldim'
Sputnik Türkiye
Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emirhan Arık ve Enes Tokay isimli öğrenciler karne almak için okula atlarla gittiler. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T12:29+0300
2024-06-14T12:29+0300
2024-06-14T12:29+0300
yaşam
bayburt
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karne
öğrenci
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Olaya şakayla yaklaşarak, "Ehliyetim olmadığı için ben de atla geldim" diyen Arık, karnesi at üstünde aldı.Okulun, derslerin yanı sıra aynı zamanda ata sporu ciritle ilgilenen, Kop Atlı Spor Kulübü'nde cirit sporcuları olan öğrenciler, karnelerini alabilmek için atları okullarının bahçesine sürdüler. Öğrencileri at üzerinde okul bahçesinde gören okulun Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, gördüğü manzarada karşısında şaşırdığını dile getirerek, "Bu öğrencilerimiz genç cirit sporcularımız. İkisi de cirit sporuyla ilgileniyorlar. Okullarına devam ederken, bir taraftan da ata sporumuz ciriti yaşatıyorlar. Yolları, bahtları açık olsun" dedi.Karnelerini alan öğrenciler ise, daha sonra okuldan atları üzerinde ayrıldılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/avrupaya-adapte-olan-sivrisinek-turleri-kitayi-alarma-gecirdi-bin-112-vaka-tespit-edildi-1084845615.html
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bayburt, at, karne, öğrenci, lise
bayburt, at, karne, öğrenci, lise
Karne almaya atlarla gittiler: 'Ehliyetim yoktu, atla geldim'
Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emirhan Arık ve Enes Tokay isimli öğrenciler karne almak için okula atlarla gittiler.
Olaya şakayla yaklaşarak, "Ehliyetim olmadığı için ben de atla geldim" diyen Arık, karnesi at üstünde aldı.
Okulun, derslerin yanı sıra aynı zamanda ata sporu ciritle ilgilenen, Kop Atlı Spor Kulübü'nde cirit sporcuları olan öğrenciler, karnelerini alabilmek için atları okullarının bahçesine sürdüler.
Öğrencileri at üzerinde okul bahçesinde gören okulun Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, gördüğü manzarada karşısında şaşırdığını dile getirerek, "Bu öğrencilerimiz genç cirit sporcularımız. İkisi de cirit sporuyla ilgileniyorlar. Okullarına devam ederken, bir taraftan da ata sporumuz ciriti yaşatıyorlar. Yolları, bahtları açık olsun" dedi.
Karnelerini alan öğrenciler ise, daha sonra okuldan atları üzerinde ayrıldılar.