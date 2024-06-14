https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/karne-almaya-atlarla-gittiler-ehliyetim-yoktu-atla-geldim-1084846213.html

Karne almaya atlarla gittiler: 'Ehliyetim yoktu, atla geldim'

Karne almaya atlarla gittiler: 'Ehliyetim yoktu, atla geldim'

Sputnik Türkiye

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emirhan Arık ve Enes Tokay isimli öğrenciler karne almak için okula atlarla gittiler. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T12:29+0300

2024-06-14T12:29+0300

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yaşam

bayburt

at

karne

öğrenci

lise

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Olaya şakayla yaklaşarak, "Ehliyetim olmadığı için ben de atla geldim" diyen Arık, karnesi at üstünde aldı.Okulun, derslerin yanı sıra aynı zamanda ata sporu ciritle ilgilenen, Kop Atlı Spor Kulübü'nde cirit sporcuları olan öğrenciler, karnelerini alabilmek için atları okullarının bahçesine sürdüler. Öğrencileri at üzerinde okul bahçesinde gören okulun Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, gördüğü manzarada karşısında şaşırdığını dile getirerek, "Bu öğrencilerimiz genç cirit sporcularımız. İkisi de cirit sporuyla ilgileniyorlar. Okullarına devam ederken, bir taraftan da ata sporumuz ciriti yaşatıyorlar. Yolları, bahtları açık olsun" dedi.Karnelerini alan öğrenciler ise, daha sonra okuldan atları üzerinde ayrıldılar.

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