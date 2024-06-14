https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/internette-fiyati-en-cok-karsilastirilan-urun-belli-oldu-1084832247.html
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün belli oldu
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün belli oldu
Sputnik Türkiye
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün vantilatör oldu. Cimri'den yapılan açıklamaya göre klima fiyat ve özelliklerini kıyaslayanların oranı ise yüzde... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T02:10+0300
2024-06-14T02:10+0300
2024-06-14T02:16+0300
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fiyat
cimri
vantilatör
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Çevrim içi alışveriş rehberi Cimri, internet sitesinde fiyatı en çok karşılaştırılan ürünleri paylaştı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz sıcaklarının etkili olmasıyla vantilatör fiyat karşılaştırmaları bir önceki aya göre tavan yaptı. Türkiye genelinde hava sıcaklığı yükselirken, vantilatörlerin fiyat karşılaştırması yüzde 1714 arttı.Klima fiyatlarını ve özelliklerini kıyaslayanların oranı yüzde 385 artarken, su sebili için araştırma yapanlarda da yüzde 176 artış görüldü.Okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması ise farklı kategorilerde Cimri verilerine yansıdı.Tatil hazırlıklarına başlayanların bu yıl kamp malzemelerine ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Bir önceki aya kıyasla kamp yatakları yüzde 126, kamp sandalyeleri yüzde 117, bavul-valiz yüzde 70, çadır yüzde 69, termos yüzde 66 ve güneş kremi yüzde 58 daha çok karşılaştırıldı.Babalar Günü'nün de yaklaşmasıyla bir önceki aya oranla yüzde 92 artışla fiyatı en çok karşılaştırılan ürünler erkek terlikleri ve sandaletleri oldu.Güneş gözlüklerinde yüzde 53 artış görülürken, sıralamayı yüzde 30 ile erkek tişörtleri takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/gunes-carpmalarina-karsi-uyari-saat-1100-ile-1600-arasinda-dikkat-edin-1084790513.html
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çevrimiçi, internet, internet, internet, klima, internet sitesi, fiyat, cimri, vantilatör
çevrimiçi, internet, internet, internet, klima, internet sitesi, fiyat, cimri, vantilatör
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün belli oldu
02:10 14.06.2024 (güncellendi: 02:16 14.06.2024)
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün vantilatör oldu. Cimri'den yapılan açıklamaya göre klima fiyat ve özelliklerini kıyaslayanların oranı ise yüzde 385 arttı
Çevrim içi alışveriş rehberi Cimri, internet sitesinde fiyatı en çok karşılaştırılan ürünleri paylaştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz sıcaklarının etkili olmasıyla vantilatör fiyat karşılaştırmaları bir önceki aya göre tavan yaptı. Türkiye genelinde hava sıcaklığı yükselirken, vantilatörlerin fiyat karşılaştırması yüzde 1714 arttı.
Klima fiyatlarını ve özelliklerini kıyaslayanların oranı yüzde 385 artarken, su sebili için araştırma yapanlarda da yüzde 176 artış görüldü.
Okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması ise farklı kategorilerde Cimri verilerine yansıdı.
Tatil hazırlıklarına başlayanların bu yıl kamp malzemelerine ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Bir önceki aya kıyasla kamp yatakları yüzde 126, kamp sandalyeleri yüzde 117, bavul-valiz yüzde 70, çadır yüzde 69, termos yüzde 66 ve güneş kremi yüzde 58 daha çok karşılaştırıldı.
Babalar Günü'nün de yaklaşmasıyla bir önceki aya oranla yüzde 92 artışla fiyatı en çok karşılaştırılan ürünler erkek terlikleri ve sandaletleri oldu.
Güneş gözlüklerinde yüzde 53 artış görülürken, sıralamayı yüzde 30 ile erkek tişörtleri takip etti.