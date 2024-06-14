https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/gurcu-ulusal-lejyonu-rusyada-teror-orgutu-ilan-edildi-1084853350.html

Gürcü Ulusal Lejyonu, Rusya'da terör örgütü ilan edildi

Gürcü Ulusal Lejyonu, Rusya'da terör örgütü ilan edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Gürcü Ulusal Lejyonu adlı silahlı oluşum Rusya'daki askeri mahkeme tarafından terör örgütü kabul edilerek terör örgütleri... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T15:19+0300

2024-06-14T15:19+0300

2024-06-14T15:19+0300

ukrayna krizi

gürcü

gürcistan ulusal lejyonu

gürcistan

fsb

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nato

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Gürcü Ulusal Lejyonu adlı silahlı oluşum Rusya'daki askeri mahkeme tarafından terör örgütü kabul edilerek terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıkladı.FSB'nin açıklamasına göre Güney Bölge Askeri Mahkemesi, FSB tarafından toplanan kanıtlara istinaden Ukrayna'da Kiev rejiminin saflarına savaşan Gürcü Ulusal Lejyonu'nu terör örgütü ilan etti.Mahkemenin ilgili kararı ve Terörle Mücadele Kanunu uyarınca Gürcü Ulusal Lejyonu'nun terör örgütleri listesine dahil edildiğini bildiren FSB, örgütün Rusya'da faaliyet yürütmesinin yasaklandığını ifade etti.'Sivillere ateş etme talimatları aldık'FSB'de sorguya çekilen Gürcü Ulusal Lejyonu'nun bir paralı askeri, sabotajcı oldukları öne sürülen sivillere ateş etme talimatları aldıklarını söyledi.Paralı asker, "Lejyondaki militanlar, bazı sivillerin el bombaları aldığına ve Azov Taburu savaşçılarına attığına ikna edildi. Ancak bir Azov militanı gözlerimin önünde bir sivili öldürdükten sonra, o sivilin yanına gittim ve üzerinde el bombası olmadığını gördüm" dedi.'NATO'lu eğitmenlerden eğitim aldık'Bir başka paralı asker, İsveç de dahil NATO ülkelerinin eğitmenlerinden, Yeni Zelandalı eğitmenlerden eğitim aldıklarını belirterek eğitimlerin Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi tarafından organize edildiğini söyledi.Daha önce Rusya'da müebbet hapse mahkum edilen Gürcü paralı asker Mamuka Gatsareli, Kiev rejimi safında çarpışan Gürcü Ulusal Lejyonu'nda İngiltere, İsrail, Japonya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan paralı askerlerin görev yaptığını anlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/gurcu-militan-gurcu-ulusal-lejyonunda-ingiltere-israil-ve-japonyadan-parali-askerler-var-1081911642.html

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gürcü, gürcistan ulusal lejyonu, gürcistan, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), paralı asker, nato, eğitmen