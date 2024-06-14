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ABD medyası: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi tatmin edici olmaktan çok uzak
ABD medyası: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi tatmin edici olmaktan çok uzak
Sputnik Türkiye
Defense News, Ukraynalı pilotların aldığı F-16 eğitiminin arzulanan seviyesinin çok altında olduğunu ve eğitim gören pilot sayısının çok az olduğunu belirtti. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
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Defense News portalında yer alan yazıya göre ABD Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisi, “F-16 eğitim sistemi oldukça yetersiz” ifadesini kullandı.Çok az sayıda Ukraynalı pilotun F-16 eğitimini almaya uygun olduğu ifade edilen yazıda, eğitim için iyi bir teknik İngilizce bilgisine sahip olmak gerektiğini, ayrıca savaş uçaklarını verilmli şekilde kullanmak için teknisyen ekiplerine ihtiyaç olduğu kaydedildi.Bir kaynak daha, halihazırda sadece yaklaşık 10 pilotun eğitim sürecinde olduğunu kaydederek, “Bu sadece bir avuç pilot ve bunlar sadece pilot” dedi.Ukrayna’ya savaş uçağı sağlama konusunda acele etmeme çağrısında bulunan kaynak, “vardıklarında daha faydalı” olacakları ana kadar beklemeyi önerdi.ABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu. Eğitimlerden sonra ABD'den de çok sayıda F-16'nın Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2023'te düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
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ukrayna krizi, abd, ukrayna, pilot, f-16, eğitim, hollanda, danimarka, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin
ukrayna krizi, abd, ukrayna, pilot, f-16, eğitim, hollanda, danimarka, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin

ABD medyası: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi tatmin edici olmaktan çok uzak

09:40 14.06.2024
© AFP 2023 / Javier TorresИстребители ВВС F-16 принимают участие в ежегодном военном параде в Сантьяго, Чили
Истребители ВВС F-16 принимают участие в ежегодном военном параде в Сантьяго, Чили - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AFP 2023 / Javier Torres
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Defense News, Ukraynalı pilotların aldığı F-16 eğitiminin arzulanan seviyesinin çok altında olduğunu ve eğitim gören pilot sayısının çok az olduğunu belirtti.
Defense News portalında yer alan yazıya göre ABD Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisi, “F-16 eğitim sistemi oldukça yetersiz” ifadesini kullandı.
Çok az sayıda Ukraynalı pilotun F-16 eğitimini almaya uygun olduğu ifade edilen yazıda, eğitim için iyi bir teknik İngilizce bilgisine sahip olmak gerektiğini, ayrıca savaş uçaklarını verilmli şekilde kullanmak için teknisyen ekiplerine ihtiyaç olduğu kaydedildi.
Bir kaynak daha, halihazırda sadece yaklaşık 10 pilotun eğitim sürecinde olduğunu kaydederek, “Bu sadece bir avuç pilot ve bunlar sadece pilot” dedi.
Ukrayna’ya savaş uçağı sağlama konusunda acele etmeme çağrısında bulunan kaynak, “vardıklarında daha faydalı” olacakları ana kadar beklemeyi önerdi.
ABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu. Eğitimlerden sonra ABD'den de çok sayıda F-16'nın Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor.
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2023'te düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
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