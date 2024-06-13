https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ukrayna-ihasinin-dusmesi-sonucu-yaralanan-sputnik-afganistan-muhabiri-akifi-gorevine-geri-dondu-1084824550.html

Ukrayna İHA’sının düşmesi sonucu yaralanan Sputnik Afganistan muhabiri Akifi, görevine geri döndü

Ukrayna İHA’sının düşmesi sonucu yaralanan Sputnik Afganistan muhabiri Akifi, görevine geri döndü

Sputnik Türkiye

Geçen yıl Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Belgorod banliyösünde bir eve düşmesi sonucu yaralanan Sputnik Afganistan çalışanlarından gazeteci... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T19:31+0300

2024-06-13T19:31+0300

2024-06-13T19:31+0300

dünya

rusya

sputnik muhabiri

dmitriy kiselev

belgorod

yaralanma

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Sputnik Afganistan’da görev yapan gazeteci Akifi, babası Şah Sultan ve annesi Malika ile birlikte bugün Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ile bir araya gelerek ona bir şükran sertifikası ve bir Afgan halısı sundu.Akifi, “Yavaş yavaş o hayata dönüyorum. Muhtemelen tam anlamıyla eskiye dönemeyeceğim, eşim ve ben zaten hayatımızı öncesi ve sonrası şeklinde ayırdık. Gücümüzü toplayacağımızı umuyorum. Meydana gelen o trajedide, her zaman olduğu gibi hayatta bir şeyler kaybedersiniz, bir şeyler kazanırsınız, ben çok şey kaybettim, fakat yabancı bir ülkede olmadığımı da anlamış oldum. Ben yabancı değilim. Bu benim dünya görüşümü çok değiştirdi” diye duygularını paylaştı.Kiselev ise, “Sizlerin bu kadar sağlıklı, güçlü insanlar olmanız beni en çok sevindiren şey. Şunu belirtmek isterim ki, tanısam da tanımasam da, Haybar’ı karşılayan herkes, doktorlar, şoförler, helikopter pilotu, herkes, Haybar’a elinden gelen en iyi şekilde davrandı. Sadece ben değil, ülkemiz öyle bir ülkedir” diye konuştu.Akifi ailesi ayrıca tedaviye katılan doktorlara, Moskova’daki A.V. Vişnevskiy Hastanesi ile Belgorod’da tedavinin yapıldığı hastanelerin yönetimlerine, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’ya ve süreci bizzat kontrolünde tutan Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov’a şükranlarını iletmek istediklerini ifade etti.Rusya vatandaşlığı olan Haybar Akifi ve eşi Olesya, 12 Ekim 2023 gecesi Belgorod’da kaldıkları eve Ukrayna’ya ait bir İHA’nın düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Çıkan yangında 4 yaşındaki kızları Amina ve eşinin annesi ile babası hayatını kaybetmişti. Gazeteci patlama sonucu ağır bir travma geçirmiş, vücudunun yüzde 15'i yanmış, kaburgaları kırılmış, leğen kemiğinde hasar oluşmuş ve beyin sarsıntısı geçirmişti. Akifi, Moskova’daki Vişnevskiy Ulusal Tıbbi Araştırma Merkezi’nde tedavi edilmişti. Şubat başlarında Bakan Muraşko, gazetecinin hayatının artık tehlikede olmadığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240201/rusya-saglik-bakani-murasko-belgorod-saldirisinda-yaralanan-sputnik-muhabiri-hakkinda-konustu-1080269325.html

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