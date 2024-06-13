https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ukrayna-ihasinin-dusmesi-sonucu-yaralanan-sputnik-afganistan-muhabiri-akifi-gorevine-geri-dondu-1084824550.html
Ukrayna İHA’sının düşmesi sonucu yaralanan Sputnik Afganistan muhabiri Akifi, görevine geri döndü
Ukrayna İHA’sının düşmesi sonucu yaralanan Sputnik Afganistan muhabiri Akifi, görevine geri döndü
Sputnik Türkiye
Geçen yıl Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Belgorod banliyösünde bir eve düşmesi sonucu yaralanan Sputnik Afganistan çalışanlarından gazeteci... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T19:31+0300
2024-06-13T19:31+0300
2024-06-13T19:31+0300
dünya
rusya
sputnik muhabiri
dmitriy kiselev
belgorod
yaralanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084823366_0:96:2048:1248_1920x0_80_0_0_f88d9df097d8893a4c3c61b79c7f8d52.jpg
Sputnik Afganistan’da görev yapan gazeteci Akifi, babası Şah Sultan ve annesi Malika ile birlikte bugün Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ile bir araya gelerek ona bir şükran sertifikası ve bir Afgan halısı sundu.Akifi, “Yavaş yavaş o hayata dönüyorum. Muhtemelen tam anlamıyla eskiye dönemeyeceğim, eşim ve ben zaten hayatımızı öncesi ve sonrası şeklinde ayırdık. Gücümüzü toplayacağımızı umuyorum. Meydana gelen o trajedide, her zaman olduğu gibi hayatta bir şeyler kaybedersiniz, bir şeyler kazanırsınız, ben çok şey kaybettim, fakat yabancı bir ülkede olmadığımı da anlamış oldum. Ben yabancı değilim. Bu benim dünya görüşümü çok değiştirdi” diye duygularını paylaştı.Kiselev ise, “Sizlerin bu kadar sağlıklı, güçlü insanlar olmanız beni en çok sevindiren şey. Şunu belirtmek isterim ki, tanısam da tanımasam da, Haybar’ı karşılayan herkes, doktorlar, şoförler, helikopter pilotu, herkes, Haybar’a elinden gelen en iyi şekilde davrandı. Sadece ben değil, ülkemiz öyle bir ülkedir” diye konuştu.Akifi ailesi ayrıca tedaviye katılan doktorlara, Moskova’daki A.V. Vişnevskiy Hastanesi ile Belgorod’da tedavinin yapıldığı hastanelerin yönetimlerine, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’ya ve süreci bizzat kontrolünde tutan Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov’a şükranlarını iletmek istediklerini ifade etti.Rusya vatandaşlığı olan Haybar Akifi ve eşi Olesya, 12 Ekim 2023 gecesi Belgorod’da kaldıkları eve Ukrayna’ya ait bir İHA’nın düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Çıkan yangında 4 yaşındaki kızları Amina ve eşinin annesi ile babası hayatını kaybetmişti. Gazeteci patlama sonucu ağır bir travma geçirmiş, vücudunun yüzde 15'i yanmış, kaburgaları kırılmış, leğen kemiğinde hasar oluşmuş ve beyin sarsıntısı geçirmişti. Akifi, Moskova’daki Vişnevskiy Ulusal Tıbbi Araştırma Merkezi’nde tedavi edilmişti. Şubat başlarında Bakan Muraşko, gazetecinin hayatının artık tehlikede olmadığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240201/rusya-saglik-bakani-murasko-belgorod-saldirisinda-yaralanan-sputnik-muhabiri-hakkinda-konustu-1080269325.html
rusya
belgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084823366_128:0:1920:1344_1920x0_80_0_0_3504a7894dc3243526f679be9419548d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sputnik muhabiri, dmitriy kiselev, belgorod, yaralanma
rusya, sputnik muhabiri, dmitriy kiselev, belgorod, yaralanma
Ukrayna İHA’sının düşmesi sonucu yaralanan Sputnik Afganistan muhabiri Akifi, görevine geri döndü
Geçen yıl Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Belgorod banliyösünde bir eve düşmesi sonucu yaralanan Sputnik Afganistan çalışanlarından gazeteci Haybar Akifi, işine geri döndü.
Sputnik Afganistan’da görev yapan gazeteci Akifi, babası Şah Sultan ve annesi Malika ile birlikte bugün Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ile bir araya gelerek ona bir şükran sertifikası ve bir Afgan halısı sundu.
Akifi, “Yavaş yavaş o hayata dönüyorum. Muhtemelen tam anlamıyla eskiye dönemeyeceğim, eşim ve ben zaten hayatımızı öncesi ve sonrası şeklinde ayırdık. Gücümüzü toplayacağımızı umuyorum. Meydana gelen o trajedide, her zaman olduğu gibi hayatta bir şeyler kaybedersiniz, bir şeyler kazanırsınız, ben çok şey kaybettim, fakat yabancı bir ülkede olmadığımı da anlamış oldum. Ben yabancı değilim. Bu benim dünya görüşümü çok değiştirdi” diye duygularını paylaştı.
Kiselev ise, “Sizlerin bu kadar sağlıklı, güçlü insanlar olmanız beni en çok sevindiren şey. Şunu belirtmek isterim ki, tanısam da tanımasam da, Haybar’ı karşılayan herkes, doktorlar, şoförler, helikopter pilotu, herkes, Haybar’a elinden gelen en iyi şekilde davrandı. Sadece ben değil, ülkemiz öyle bir ülkedir” diye konuştu.
Akifi ailesi ayrıca tedaviye katılan doktorlara, Moskova’daki A.V. Vişnevskiy Hastanesi ile Belgorod’da tedavinin yapıldığı hastanelerin yönetimlerine, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’ya ve süreci bizzat kontrolünde tutan Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov’a şükranlarını iletmek istediklerini ifade etti.
Rusya vatandaşlığı olan Haybar Akifi ve eşi Olesya, 12 Ekim 2023 gecesi Belgorod’da kaldıkları eve Ukrayna’ya ait bir İHA’nın düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Çıkan yangında 4 yaşındaki kızları Amina ve eşinin annesi ile babası hayatını kaybetmişti. Gazeteci patlama sonucu ağır bir travma geçirmiş, vücudunun yüzde 15'i yanmış, kaburgaları kırılmış, leğen kemiğinde hasar oluşmuş ve beyin sarsıntısı geçirmişti. Akifi, Moskova’daki Vişnevskiy Ulusal Tıbbi Araştırma Merkezi’nde tedavi edilmişti. Şubat başlarında Bakan Muraşko, gazetecinin hayatının artık tehlikede olmadığını açıklamıştı.