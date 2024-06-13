https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/resmi-gazetede-yayimlandi-haber-bulten-ve-programlarina-akilli-isaret-geliyor-1084823170.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Haber bülten ve programlarına 'akıllı işaret' geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: Haber bülten ve programlarına 'akıllı işaret' geliyor

Sputnik Türkiye

Haber bültenleri ve haber programlarına "akıllı işaret" kullanma zorunluluğu getirildi. Medya kuruluşları, sistemin öngördüğü sembollerin tamamını diğer... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T19:15+0300

2024-06-13T19:15+0300

2024-06-13T19:16+0300

haber

türkiye

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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

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jenerik

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Haber bültenleri ve haber programları "Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi"ne dahil edildi.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yayın Hizmeti Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, medya kuruluşları haber bültenleri ve programlarında önceden kaydedilmiş görüntüleri, dizi ve filmleri kodlar gibi ayrı ayrı akıllı işaret sisteminde kodlayacak.Kuruluşlar, sistemin öngördüğü sembollerin tamamını diğer program türlerinde olduğu gibi haber bültenlerinin başlangıcında jenerikten sonra ve program süresi boyunca her kesintiyi takiben yayınlanmakla yükümlü olacak.Haber bülteninin veya programının girişinde ve kesintilerden sonra ekrana getirilecek semboller, haber bülteninin ve programının kodlanması sonucu sistem tarafından atanan içerik sembolleriyle en yüksek yaş sembolü olacak.Önceden kaydedilmiş görüntülerin kodlanması sonucunda sistem tarafından "şiddet/korku", "olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar", "cinsellik" gibi içerik grubuna ilişkin bir sembol veya semboller atanmışsa ilgili haberin ekrana getirildiği süre boyunca ekranın uygun bir köşesinde sistemin belirlediği sembol veya semboller sabit olarak yer alacak.Sistem tarafından yaş grubuna ilişkin sembollerden "Genel İzleyici" veya "7+" sembolünün atanması durumunda, bu sembollerin haberin yayını sırasında ekranda sabit olarak yer alması gerekli olmayacak.Yaş grubuna ilişkin sembollerden "13+" veya "18+"nın atanması durumunda, bu semboller görüntülerin ekrana getirildiği süre boyunca ekranın uygun bir köşesinde sabit bulundurulacak.Kodlama sonucunda "13+" sembolüyle yayınlanması gerektiği belirlenen önceden kaydedilmiş görüntü 21.30'dan sonra, "18+" sembolüyle yayınlanması gerektiği belirlenen önceden kaydedilmiş görüntü ise 00.00-05.00 saat aralığında yayımlanabilecek.Halihazırdaki mevzuat uyarınca spor müsabakaları, dini törenler, ticari iletişim yayınları ve canlı yayınlarda Akıllı İşaretler Sınıflandırma Sistemi kullanılmıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/rtukten-radyo-ve-televizyonlara-anket-ve-arastirma-uyarisi-1081956404.html

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haber, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), resmi gazete, dizi, film, jenerik, televizyon