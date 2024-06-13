https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/milli-savunma-bakanligi-ataturke-ait-olan-6-orijinal-imzayi-paylasti-bilinen-imzasindan-farkli-1084810041.html
Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'e ait olan 6 orijinal imzayı paylaştı: Bilinen imzasından farklı
Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'e ait olan 6 orijinal imzayı paylaştı: Bilinen imzasından farklı
Sputnik Türkiye
Atatürk'ün imzaları Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T16:20+0300
2024-06-13T16:20+0300
2024-06-13T16:20+0300
türkiye
atatürk
imza
milli savunma bakanlığı (msb)
orijinal
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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1934 yılındaki soyadı kanunundan sonra kullandığı imzayı paylaştı.Kamuoyunda bilinen ve sembolik olarak kullanılan imzasından farklı olduğu görüldü.Orjinal imzada sondaki "K" harfinin sağa kavisye aşağıya doğru uzadığı dikkati çekti.Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1915'te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919'da Temsil Heyeti Başkanıyken kullandığı imzalarla, Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz sonrasında kullandığı imzaları da paylaştı.Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928'de harf inkılabından sonra henüz "Atatürk" soyadını almadığı dönemde kullandığı Türk alfabesiyle ilk imzası da paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/msb-duyurdu-abd-ile-f-16-sozlesmesi-imzalandi-1084800233.html
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atatürk, imza, milli savunma bakanlığı (msb), orijinal
atatürk, imza, milli savunma bakanlığı (msb), orijinal
Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'e ait olan 6 orijinal imzayı paylaştı: Bilinen imzasından farklı
Atatürk'ün imzaları Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1934 yılındaki soyadı kanunundan sonra kullandığı imzayı paylaştı.
Kamuoyunda bilinen ve sembolik olarak kullanılan imzasından farklı olduğu görüldü.
Orjinal imzada sondaki "K" harfinin sağa kavisye aşağıya doğru uzadığı dikkati çekti.
Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1915'te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919'da Temsil Heyeti Başkanıyken kullandığı imzalarla, Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz sonrasında kullandığı imzaları da paylaştı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928'de harf inkılabından sonra henüz "Atatürk" soyadını almadığı dönemde kullandığı Türk alfabesiyle ilk imzası da paylaşıldı.