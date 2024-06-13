https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/milli-savunma-bakanligi-ataturke-ait-olan-6-orijinal-imzayi-paylasti-bilinen-imzasindan-farkli-1084810041.html

Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'e ait olan 6 orijinal imzayı paylaştı: Bilinen imzasından farklı

Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'e ait olan 6 orijinal imzayı paylaştı: Bilinen imzasından farklı

Sputnik Türkiye

Atatürk'ün imzaları Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T16:20+0300

2024-06-13T16:20+0300

2024-06-13T16:20+0300

türkiye

atatürk

imza

milli savunma bakanlığı (msb)

orijinal

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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1934 yılındaki soyadı kanunundan sonra kullandığı imzayı paylaştı.Kamuoyunda bilinen ve sembolik olarak kullanılan imzasından farklı olduğu görüldü.Orjinal imzada sondaki "K" harfinin sağa kavisye aşağıya doğru uzadığı dikkati çekti.Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1915'te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919'da Temsil Heyeti Başkanıyken kullandığı imzalarla, Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz sonrasında kullandığı imzaları da paylaştı.Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928'de harf inkılabından sonra henüz "Atatürk" soyadını almadığı dönemde kullandığı Türk alfabesiyle ilk imzası da paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/msb-duyurdu-abd-ile-f-16-sozlesmesi-imzalandi-1084800233.html

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atatürk, imza, milli savunma bakanlığı (msb), orijinal