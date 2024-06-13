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Kartal'da ilk ayrılık: Beşiktaş ve Zenit anlaşma sağladı
Kartal'da ilk ayrılık: Beşiktaş ve Zenit anlaşma sağladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernades, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli orta sahaya talip olan Zenit ile 20 milyon euro'ya... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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zenit st. petersburg futbol takımı
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş'ta ilk ayrılacak kişi Gedson Fernandes olacak.Siyah beyazlı ekip, Portekizli yıldızın transferi için Zenit ile anlaşma sağladı.Zenit'in transfer için 20 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.25 yaşındaki yıldız futbolcu Zenit ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Fernandes yıllık 3 milyon euro kazanacak.Beşiktaş, Fernandes'i 2022’de 6 milyon euro'ya Portekiz ekibi Benfica’dan transfer ederken, satış halinde bonservis gelirinin yüzde 50’sini Portekiz kulübüne vermeyi kabul etmişti.Anlaşmaya göre, Gedson’un bonservis bedeli Beşiktaş ile Benfica arasında eşit olarak paylaşılacak.Siyah-beyazlı ekip transferden 10 milyon euro elde edecek.
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beşiktaş, zenit, zenit st. petersburg futbol takımı, anlaşma, transfer
beşiktaş, zenit, zenit st. petersburg futbol takımı, anlaşma, transfer

Kartal'da ilk ayrılık: Beşiktaş ve Zenit anlaşma sağladı

18:16 13.06.2024
© AA / Oğuz YeterZiraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernades, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli orta sahaya talip olan Zenit ile 20 milyon euro'ya yakın bir bonservis ücreti karşılığında anlaşmak üzere. 25 yaşındaki futbolcu, yeni takımından 3 milyon euro maaş kazanacağı belirtiliyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş'ta ilk ayrılacak kişi Gedson Fernandes olacak.
Siyah beyazlı ekip, Portekizli yıldızın transferi için Zenit ile anlaşma sağladı.
Zenit'in transfer için 20 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
25 yaşındaki yıldız futbolcu Zenit ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Fernandes yıllık 3 milyon euro kazanacak.
Beşiktaş, Fernandes'i 2022’de 6 milyon euro'ya Portekiz ekibi Benfica’dan transfer ederken, satış halinde bonservis gelirinin yüzde 50’sini Portekiz kulübüne vermeyi kabul etmişti.

Anlaşmaya göre, Gedson’un bonservis bedeli Beşiktaş ile Benfica arasında eşit olarak paylaşılacak.

Siyah-beyazlı ekip transferden 10 milyon euro elde edecek.
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