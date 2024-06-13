https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kartalda-ilk-ayrilik-besiktas-ve-zenit-anlasma-sagladi-1084816445.html

Kartal'da ilk ayrılık: Beşiktaş ve Zenit anlaşma sağladı

Kartal'da ilk ayrılık: Beşiktaş ve Zenit anlaşma sağladı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernades, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli orta sahaya talip olan Zenit ile 20 milyon euro'ya... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T18:16+0300

2024-06-13T18:16+0300

2024-06-13T18:16+0300

spor

beşiktaş

zenit

zenit st. petersburg futbol takımı

anlaşma

transfer

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş'ta ilk ayrılacak kişi Gedson Fernandes olacak.Siyah beyazlı ekip, Portekizli yıldızın transferi için Zenit ile anlaşma sağladı.Zenit'in transfer için 20 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.25 yaşındaki yıldız futbolcu Zenit ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Fernandes yıllık 3 milyon euro kazanacak.Beşiktaş, Fernandes'i 2022’de 6 milyon euro'ya Portekiz ekibi Benfica’dan transfer ederken, satış halinde bonservis gelirinin yüzde 50’sini Portekiz kulübüne vermeyi kabul etmişti.Anlaşmaya göre, Gedson’un bonservis bedeli Beşiktaş ile Benfica arasında eşit olarak paylaşılacak.Siyah-beyazlı ekip transferden 10 milyon euro elde edecek.

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, zenit, zenit st. petersburg futbol takımı, anlaşma, transfer