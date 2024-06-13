https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ersu-sasmadan-tarihi-basari-sirikla-atlamada-madalya-kazanan-ilk-turk-sporcu-oldu-1084784369.html

Ersu Şaşma'dan tarihi başarı: Sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu

Ersu Şaşma'dan tarihi başarı: Sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu

Sputnik Türkiye

Türk atlet Ersu Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Türk atlet, organizasyon tarihinde sırıkla atlamada madalya alan ilk Türk sporcu... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T01:55+0300

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spor

ersu şaşma

atlet

atlet

gümüş madalya

madalya

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İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk sporcu Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada bronz madalya elde etti.Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılan organizasyon sona erdi.Şampiyonanın son gününde erkekler sırıkla atlama finalinde yarışan Ersu Şaşma 5.50, 5.65 ve 5.75 metreyi ilk hakkında geçti. 5.82 metrelik yüksekliği ikinci hakkında geçen Ersu Şaşma, 5.87 metrede üç hakkında da başarısız oldu.Ersu, Alman Oleg Zernikel ile Avrupa üçüncülüğünü paylaştı. 5.82 metreyle bu yılki en iyi derecesini tekrarlayan Ersu, bu branşta ilk büyükler Avrupa şampiyonası madalyasını Türkiye'ye kazandırarak tarihe geçti.Erkekler sırıkla atlamada olimpiyat şampiyonu İsveçli Armand Duplantis 6,10 metreyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yunan Emmanouil Karalis ise 5,87 metreyle gümüş madalyanın sahibi oldu.Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı. Milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya almıştı.Madalya sıralamasında ev sahibi İtalya zirvede yer aldı. İtalya, şampiyonayı 11 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 24 madalyayla tamamladı. Madalya tablosunda 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyayla Fransa ikinci basamakta yer aldı. Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma, 30 Eylül 1999'da Mersin'de doğdu. Fenerbahçe üyesidir.Ersu Şaşma hangi madalyaları kazandı?Şaşma, Mayıs 2018'de Mersin'de düzenlenen Olimpiyat Denemeleri Müsabakası'nda küçükler (U20) rekorunu 5.13 m'den 5.20 m'ye yükseltti. Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde düzenlenen 2018 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.Norveç'in Sandnes kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası Birinci Ligi'nde bronz madalya aldı ve Salon U23 kategorisinde ulusal rekoru yaklaşık 1 cm'den 5.41 m'ye yükseltti.2020'de Şaşma, İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.İkinci altın madalyasını 2021'de İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda kazandı. Haziran 2021'de Ankara'da yapılacak 3. Orhan Altan Kupası'nda 5.80 m atlayarak yeni bir ulusal rekor kırdı ve böylece 2020 Yaz Olimpiyatları için bir kota elde etti.Temmuz ayında, 2021 Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonasında Sondre Guttormsen ile aynı puanla 5.60 m ile bronz madalya kazandı.Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210731/turk-atlet-ersu-sasmadan-tarihi-basari-1045111359.html

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ersu şaşma kimdir? sırıkla atlamada madalya kazanan ilk türk, ersu şaşma hangi takımda