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CHP'li Emir 9. Yargı paketinde etki ajanlığı yer almayacak
CHP'li Emir 9. Yargı paketinde etki ajanlığı yer almayacak
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gazeteciler ile TBMM'de bir araya geldi. Emir AK Parti kurmaylarının kendilerine yargı paketi içinde etki ajanlığı maddesinin... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T12:43+0300
2024-06-13T12:43+0300
chp
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AK Parti tarafından hazırlıkları devam eden 9. yargı paketi içerisinde etki ajanlığına yönelik de bir düzenleme olacağı gündeme gelmişti.Taslakta “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda; Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar, Türkiye’de suç işleyenler, hakkında, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verileceği…” düzenlemesinin hükümü yer almıştı.Kamuoyunda tartışmaya neden olan düzenlemeye ilişkin CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti kurmaylarının ile yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaştı.Emir "9.Yargı Paketi medyada yer buldu bu taslağın MHP kanadından hazırlandığı yönünde bilgiler var. Bu taslakta bizim asla kabul edemeyeceğim kimi hükümler var bunların başında da etki ajanlığı maddesi vardı. Sınırları belli olmayan bir madde olarak karşımızı çıkmıştı. Bunu savcılara bir maymuncuk olarak verildiği ve istedikleri zaman yargılayabilecekleri bir alan yaratıyordu. Hukuk devletinde böylesine ön görülemeyen ceza maddeleri olamaz. Ceza maddelerinin sınırlarının belirlenmesi gerekir. Dezenformasyon Yasasındaki gibi dilediklerini yargılamak gibi kaygımız vardı. Geldiğimiz noktada 9. Yargı paketinde bunun yer almayacağı bize söylendi, mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yargı, yargı reformu, murat emir, ak parti
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yargı, yargı reformu, murat emir, ak parti

CHP'li Emir 9. Yargı paketinde etki ajanlığı yer almayacak

12:43 13.06.2024
© Fotoğraf : TwitterCHP Ankara milletvekili Murat Emir
CHP Ankara milletvekili Murat Emir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Özel
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gazeteciler ile TBMM'de bir araya geldi. Emir AK Parti kurmaylarının kendilerine yargı paketi içinde etki ajanlığı maddesinin yer almayacağı konusunda söz verdiklerini açıkladı.
AK Parti tarafından hazırlıkları devam eden 9. yargı paketi içerisinde etki ajanlığına yönelik de bir düzenleme olacağı gündeme gelmişti.
Taslakta “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda; Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar, Türkiye’de suç işleyenler, hakkında, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verileceği…” düzenlemesinin hükümü yer almıştı.
Kamuoyunda tartışmaya neden olan düzenlemeye ilişkin CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti kurmaylarının ile yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaştı.
Emir "9.Yargı Paketi medyada yer buldu bu taslağın MHP kanadından hazırlandığı yönünde bilgiler var. Bu taslakta bizim asla kabul edemeyeceğim kimi hükümler var bunların başında da etki ajanlığı maddesi vardı. Sınırları belli olmayan bir madde olarak karşımızı çıkmıştı. Bunu savcılara bir maymuncuk olarak verildiği ve istedikleri zaman yargılayabilecekleri bir alan yaratıyordu. Hukuk devletinde böylesine ön görülemeyen ceza maddeleri olamaz. Ceza maddelerinin sınırlarının belirlenmesi gerekir. Dezenformasyon Yasasındaki gibi dilediklerini yargılamak gibi kaygımız vardı. Geldiğimiz noktada 9. Yargı paketinde bunun yer almayacağı bize söylendi, mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
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