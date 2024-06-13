Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05 13.06.2024 (güncellendi: 13:36 13.06.2024)
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Fethi Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan- CHP lideri Özel görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Yılmaz, Bahçeli'nin asıl rahatsızlık duyduğu meselenin Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesi olduğunu söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, AK Parti ile CHP arasında ittifakın MHP’nin samimi dileği olduğunu söyledi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendiren Fethi Yılmaz, şu yorumu yaptı:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in görüşmesi üzerine yorumlar yapılmıştı, MHP’nin de bundan rahatsız olduğu yönünde vs. Ancak Bahçeli açıklamasında bundan herhangi bir rahatsızlık duymadığını, aksine bu durumun memnuniyet verici olduğunu söyledi. Hatta ‘Biz bu ittifak sürecine zarar veriyorsak biz ittifaktan çıkabiliriz, CHP ile AK Parti ittifak yapabilir’ dedi.”
Asıl rahatsızlık duyulan yere dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:
“‘Ancak, sıcak gündemin üst sıralarına yerleşen temas ve görüşme trafiğinin, Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan karalama kampanyasına dönüştüğü de her türlü izahtan verestedir’ diyor. Burada sıcak temastan asıl kasıt, asıl rahatsız olunan yer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesi olduğu görünüyor. Bunu kendisi söylüyor. Çünkü Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddianamede olanlar var olmayanlar var, MHP’de eski vekil olanların da karıştığı yönünde haberler, bilgiler, belgeler ortaya çıktı. Bahçeli, ‘İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden milliyetçi, ülkücü harekete yönelik itibar suikastinin yaygınlaşması, bu suikaste refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilerek ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür’ diyor.”
Yılmaz, “Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in daha önce bazı televizyon kanallarında konuşması, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, Bahçeli tarafında rahatsızlık yaratmış” dedi ve şöyle devam etti:
“Dikkat çekilen başka bir nokta daha var. Diyor ki, ‘AK Parti içindeki gayrimemnun kesimin sürekli suyu bulandırmasını da dikkate alarak AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da Altılı Masa’nın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir.’ Yani AK Parti içinde de MHP ile kurulan ittifaktan rahatsızlık duyanları kendisi söylüyor.”
Bahçeli’nin bu açıklamasının ardından Ankara kulislerinde ciddi iddiaların dolaştığını belirten Yılmaz, CHP’li avukat Gamze Pamuk’un “Bayramdan sonra bir erken seçim çağrısında bulunabilir” iddiasını da ekledi.