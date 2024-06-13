Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?

“‘Ancak, sıcak gündemin üst sıralarına yerleşen temas ve görüşme trafiğinin, Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan karalama kampanyasına dönüştüğü de her türlü izahtan verestedir’ diyor. Burada sıcak temastan asıl kasıt, asıl rahatsız olunan yer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesi olduğu görünüyor. Bunu kendisi söylüyor. Çünkü Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddianamede olanlar var olmayanlar var, MHP’de eski vekil olanların da karıştığı yönünde haberler, bilgiler, belgeler ortaya çıktı. Bahçeli, ‘İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden milliyetçi, ülkücü harekete yönelik itibar suikastinin yaygınlaşması, bu suikaste refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilerek ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür’ diyor.”