MHP'den bir Cumhur İttifakı açıklaması daha
23:23 12.06.2024 (güncellendi: 23:25 12.06.2024)
© AAFeti Yıldız
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı'yla illgili yaptığı açıklamalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X sosyal medya platformu üzerinden Cumhur İttifakı ile ilgili açıklama yaptı.
MHP'li Yıldız, paylaşımında, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz 2016’da FETÖ ‘nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.
Yıldız, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:
Yenikapı’da ortaya çıkan milli mutabakat 2017’de yapılan halk oylamasıyla perçinlenerek milli şura dönüşmüştür.
24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kurulan Cumhur İttifakıyla da milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşmayla somutlaşmıştır.
Cumhur İttifakı, haklının tarafı olmaya, temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz yaşanmasına,demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir.
Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifak olmayıp, Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir.
Cumhur ittifakı,Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini yakalama azmi ile milli üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşatma iradesidır.
Yıldız'ın şu paylaşım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün Cumhur İttifakı'na ilişkin yaptığı açıklamanın ardından geldi.
Cumhur İttifakı,— Feti Yıldız (@YildizFeti) June 12, 2024
15 Temmuz 2016’da FETÖ ‘nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında ,
Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Yenikapı’da ortaya çıkan milli mutabakat 2017’de yapılan…
Bahçeli ne demişti?
Bahçeli açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:
AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği MHP'nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir."
Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndan taviz, geri dönüş, yarı yolda bırakma, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz" demişti.