https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/mhpden-bir-cumhur-ittifaki-aciklamasi-daha-1084778415.html

MHP'den bir Cumhur İttifakı açıklaması daha

MHP'den bir Cumhur İttifakı açıklaması daha

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı'yla illgili yaptığı açıklamalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan da konuya... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T23:23+0300

2024-06-12T23:23+0300

2024-06-12T23:25+0300

türkiye

devlet

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

feti yıldız

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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X sosyal medya platformu üzerinden Cumhur İttifakı ile ilgili açıklama yaptı.MHP'li Yıldız, paylaşımında, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz 2016’da FETÖ ‘nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.Yıldız, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:Yıldız'ın şu paylaşım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün Cumhur İttifakı'na ilişkin yaptığı açıklamanın ardından geldi.Bahçeli ne demişti?Bahçeli açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndan taviz, geri dönüş, yarı yolda bırakma, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bahceli-mhp-mezkur-davanin--1-temmuz-2024-tarihinde-yapilacak--durusmasinda-mutlaka-hazir-bulunacak-1084769322.html

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