https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/meteorolojiden-sicak-asil-simdi-bunaltacak-uyarisi-klimalar-hasta-etmeden-nasil-kullanilir-1084751794.html

Meteoroloji'den 'Sıcak asıl şimdi bunaltacak' uyarısı: Klimalar hasta etmeden nasıl kullanılır?

Meteoroloji'den 'Sıcak asıl şimdi bunaltacak' uyarısı: Klimalar hasta etmeden nasıl kullanılır?

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) son meteorolojik değerlendirmelerine göre, Afrika ve... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T09:22+0300

2024-06-12T09:22+0300

2024-06-12T09:28+0300

yaşam

klima

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

uzman

uzman yorumu

görüş

sıcak

sıcak hava

sıcak hava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104211/59/1042115904_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_58606a9d8905baa3307b10b8cf0825e1.jpg

İstanbul'da ve çevresindeki bölgeler, önümüzdeki günlerde beklenen sıcak hava dalgasıyla mücadele edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) son meteorolojik değerlendirmelerine göre, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girilmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar bugünden itibaren 35 derecenin üzerine çıkacak ve bunaltıcı bir hafta yaşanması öngörülüyor.Yangın riski ve sağlık uyarılarıAKOM, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu saatlerde (11.00 ile 16.00 arası) yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, sıcak ve kuru hava koşullarının orman yangını riskini artırdığına dikkat çekildi.Klima nasıl sağlıklı bir şekilde kullanılır?Ankara Etlik Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, klimaların sağlıklı kullanımı için önemli ipuçları verdi. Gemcioğlu'nun uyarılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştı. Gemcioğlu'nun önerileri şu şekilde:Cuma gününden i̇tibaren düşüş bekleniyorMeteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Güven Özdemir, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının pik yapacağını belirterek, "Cuma gününden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte sıcakların 29 dereceye kadar gerileme ihtimali var, yağış da bekliyoruz" dedi. Özdemir, Afrika sıcaklarıyla birlikte tozlu havanın da gelebileceğini vurguladı. Ayrıca, nemin etkisiyle hissedilen sıcaklıkların farklılık gösterebileceğine dikkat çekti. Özellikle şehir merkezlerinde ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sıcaklıkların daha yüksek hissedilebileceği uyarısında bulundu. Özdemir, temmuz-ağustos aylarında rekor sıcaklıkların yaşanabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/en-etkili-gunes-koruyucu-kremden-daha-iyi-koruma-saglayan-urunler-hangileri-1084722411.html

izmir

çeşme

bodrum

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu