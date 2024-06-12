https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ibbnin-ogrenci-yurt-ucretlerine-yuzde-50-zam-yapildi-1084777959.html
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 lira olması... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T22:34+0300
2024-06-12T22:34+0300
2024-06-12T22:35+0300
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yurt
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öğrenci
öğrenci yurdu
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İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü'nün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi.Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220820/ibb-ogrenci-yurtlarina-basvurular-basliyor-1060182566.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yurt, zam, öğrenci, öğrenci yurdu, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yurt, zam, öğrenci, öğrenci yurdu, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı
22:34 12.06.2024 (güncellendi: 22:35 12.06.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 lira olması kararlaştırıldı.
İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü'nün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.
Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi.
Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.
İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.