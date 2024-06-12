https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/el-salvadorda-67-milyon-dolardan-fazla-uyusturucu-atese-verildi-1084760934.html

El Salvador'da 67 milyon dolardan fazla uyuşturucu ateşe verildi

El Salvador'da 67 milyon dolardan fazla uyuşturucu ateşe verildi

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğü Orta Amerika ülkesi El Salvador'da piyasa değeri 67.5 milyon dolar olan yaklaşık 3 ton kokain yakılarak imha... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T13:46+0300

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 19 ve 24 Mayıs'ta denizde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 3 ton kokainin açık alanda yakılarak imha edildiği duyuruldu.Uyuşturucunun piyasa değerinin 67 milyon 512 bin dolar olduğu belirtildi.Operasyonda yakalanan 2 Ekvadorlu, 3 Meksikalı ve 2 Kolombiyalının cezaevinde olduğu aktarıldı.

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El Salvador'un uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor Sputnik Türkiye El Salvador'un uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor 2024-06-12T13:46+0300 true PT0M54S

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