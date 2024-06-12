https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/el-salvadorda-67-milyon-dolardan-fazla-uyusturucu-atese-verildi-1084760934.html
El Salvador'da 67 milyon dolardan fazla uyuşturucu ateşe verildi
El Salvador'da 67 milyon dolardan fazla uyuşturucu ateşe verildi
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğü Orta Amerika ülkesi El Salvador'da piyasa değeri 67.5 milyon dolar olan yaklaşık 3 ton kokain yakılarak imha... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T13:46+0300
2024-06-12T13:46+0300
2024-06-12T13:49+0300
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orta amerika
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu satıcısı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 19 ve 24 Mayıs'ta denizde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 3 ton kokainin açık alanda yakılarak imha edildiği duyuruldu.Uyuşturucunun piyasa değerinin 67 milyon 512 bin dolar olduğu belirtildi.Operasyonda yakalanan 2 Ekvadorlu, 3 Meksikalı ve 2 Kolombiyalının cezaevinde olduğu aktarıldı.
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El Salvador'un uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor
Sputnik Türkiye
El Salvador'un uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor
2024-06-12T13:46+0300
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видео, el salvador, amerika, orta amerika, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu satıcısı, video
видео, el salvador, amerika, orta amerika, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu satıcısı, video
El Salvador'da 67 milyon dolardan fazla uyuşturucu ateşe verildi
13:46 12.06.2024 (güncellendi: 13:49 12.06.2024)
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğü Orta Amerika ülkesi El Salvador'da piyasa değeri 67.5 milyon dolar olan yaklaşık 3 ton kokain yakılarak imha edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 19 ve 24 Mayıs'ta denizde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 3 ton kokainin açık alanda yakılarak imha edildiği duyuruldu.
Uyuşturucunun piyasa değerinin 67 milyon 512 bin dolar olduğu belirtildi.
Operasyonda yakalanan 2 Ekvadorlu, 3 Meksikalı ve 2 Kolombiyalının cezaevinde olduğu aktarıldı.