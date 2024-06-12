https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/diyarbakirda-pkkkck-operasyonu-eski-belediye-baskani-tutuklandi-1084746766.html

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski belediye başkanı tutuklandı

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski belediye başkanı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T02:23+0300

2024-06-12T02:23+0300

2024-06-12T02:30+0300

türkiye

diyarbakır

ergani

belediye

ahmet kaya

cumhuriyet başsavcılığı

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.Soruşturmada, şüpheliler hakkında 'terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları', 'terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları', 'öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları', 'terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları' iddiaları yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/diyarbakirda-eylem-ve-etkinliklere-yonelik-gecici-yasak-karari-3-gun-uzatildi-1084507972.html

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