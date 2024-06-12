https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/diyarbakirda-pkkkck-operasyonu-eski-belediye-baskani-tutuklandi-1084746766.html
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski belediye başkanı tutuklandı
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski belediye başkanı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T02:23+0300
2024-06-12T02:23+0300
2024-06-12T02:30+0300
türkiye
diyarbakır
ergani
belediye
ahmet kaya
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_121bf7afe1bd24e28f4b39340e833efb.jpg
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.Soruşturmada, şüpheliler hakkında 'terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları', 'terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları', 'öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları', 'terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları' iddiaları yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/diyarbakirda-eylem-ve-etkinliklere-yonelik-gecici-yasak-karari-3-gun-uzatildi-1084507972.html
türkiye
diyarbakır
ergani
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359824_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8d2e76e2252750935f81032bdd6b194f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
diyarbakır, ergani, belediye, ahmet kaya, cumhuriyet başsavcılığı
diyarbakır, ergani, belediye, ahmet kaya, cumhuriyet başsavcılığı
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski belediye başkanı tutuklandı
02:23 12.06.2024 (güncellendi: 02:30 12.06.2024)
Diyarbakır'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Soruşturmada, şüpheliler hakkında 'terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları', 'terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları', 'öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları', 'terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları' iddiaları yer almıştı.