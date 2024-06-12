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Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski belediye başkanı tutuklandı
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski belediye başkanı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T02:23+0300
2024-06-12T02:30+0300
türkiye
diyarbakır
ergani
belediye
ahmet kaya
cumhuriyet başsavcılığı
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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.Soruşturmada, şüpheliler hakkında 'terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları', 'terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları', 'öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları', 'terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları' iddiaları yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/diyarbakirda-eylem-ve-etkinliklere-yonelik-gecici-yasak-karari-3-gun-uzatildi-1084507972.html
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diyarbakır, ergani, belediye, ahmet kaya, cumhuriyet başsavcılığı
diyarbakır, ergani, belediye, ahmet kaya, cumhuriyet başsavcılığı

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski belediye başkanı tutuklandı

02:23 12.06.2024 (güncellendi: 02:30 12.06.2024)
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
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Diyarbakır'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Soruşturmada, şüpheliler hakkında 'terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları', 'terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları', 'öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları', 'terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları' iddiaları yer almıştı.
Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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