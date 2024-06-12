https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bahcelinin-aciklamasi-sonrasi-ak-parti-sozcusu-celikten-degerlendirme-1084774924.html

Bahçeli'nin açıklaması sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik'ten değerlendirme

Bahçeli'nin açıklaması sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik'ten değerlendirme

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T19:48+0300

2024-06-12T19:48+0300

2024-06-12T20:03+0300

politika

ak parti

devlet bahçeli

ömer çelik

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir" ifadesini kullandı.Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bahceli-mhp-mezkur-davanin--1-temmuz-2024-tarihinde-yapilacak--durusmasinda-mutlaka-hazir-bulunacak-1084769322.html

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Sputnik Türkiye

ak parti, devlet bahçeli, ömer çelik