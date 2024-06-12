https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bahcelinin-aciklamasi-sonrasi-ak-parti-sozcusu-celikten-degerlendirme-1084774924.html
Bahçeli'nin açıklaması sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik'ten değerlendirme
Bahçeli'nin açıklaması sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik'ten değerlendirme
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T19:48+0300
2024-06-12T19:48+0300
2024-06-12T20:03+0300
politika
ak parti
devlet bahçeli
ömer çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/18/1081060118_0:332:2459:1715_1920x0_80_0_0_e0151fee950afbe43b6be7f11b458bf0.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir" ifadesini kullandı.Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bahceli-mhp-mezkur-davanin--1-temmuz-2024-tarihinde-yapilacak--durusmasinda-mutlaka-hazir-bulunacak-1084769322.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/18/1081060118_0:102:2459:1946_1920x0_80_0_0_42eca2aaa6a84922f56f02b1ea373e8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, devlet bahçeli, ömer çelik
ak parti, devlet bahçeli, ömer çelik
Bahçeli'nin açıklaması sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik'ten değerlendirme
19:48 12.06.2024 (güncellendi: 20:03 12.06.2024)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir" ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkan'ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır."