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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/venezuella-bricse-katilim-konusunda-kararli-1084719102.html
Venezüella, BRICS'e katılım konusunda kararlı
Venezüella, BRICS'e katılım konusunda kararlı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, BRICS+ Oturumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T13:26+0300
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dünya
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venezüella devlet başkanı nicolas maduro
venezüella dışişleri bakanlığı
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Dönem başkanı Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı, ikinci günde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dahil BRICS'e dost ülkelerden bakanların katılımıyla BRICS+ Oturumu formatında sürüyor.Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesi sırasında Caracas'ın BRICS'e üye olma arzusunu bir kez daha dile getirdi.Pinto, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro adına, Rusya'nın bugün burada BRICS'in dostu olarak yer alma daveti için teşekkür ediyoruz. Bu bizim için büyük bir onur; halklarımızın refahını sağlama arzusuna dayalı yeni bir dünya düzeni yaratmak için büyük çaba harcayan bu önemli bloğa katılma isteğimizi, Venezüella'nın iradesini beyan etme fırsatıdır" dedi.Lavrov da, Rusya'nın Venezüella'nın BRICS'e katılım konusundaki arzusunu memnuniyetle karşıladığını belirterek Caracas'ın bu istediğini desteklediklerini ve dönem başkanı olarak bağların güçlenmesine katkı sunacaklarını vurguladı.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayarak ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını söylemişti.BRICS nedir?Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacakRusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240220/maduro-venezuellanin-yakinda-bricse-katilacagini-duyurdu-1080903549.html
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rusya, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella dışişleri bakanlığı, brics, sergey lavrov
rusya, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella dışişleri bakanlığı, brics, sergey lavrov

Venezüella, BRICS'e katılım konusunda kararlı

13:26 11.06.2024
lavrov pinto
lavrov pinto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, BRICS+ Oturumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi.
Dönem başkanı Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı, ikinci günde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dahil BRICS'e dost ülkelerden bakanların katılımıyla BRICS+ Oturumu formatında sürüyor.

Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesi sırasında Caracas'ın BRICS'e üye olma arzusunu bir kez daha dile getirdi.

Pinto, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro adına, Rusya'nın bugün burada BRICS'in dostu olarak yer alma daveti için teşekkür ediyoruz. Bu bizim için büyük bir onur; halklarımızın refahını sağlama arzusuna dayalı yeni bir dünya düzeni yaratmak için büyük çaba harcayan bu önemli bloğa katılma isteğimizi, Venezüella'nın iradesini beyan etme fırsatıdır" dedi.

Lavrov da, Rusya'nın Venezüella'nın BRICS'e katılım konusundaki arzusunu memnuniyetle karşıladığını belirterek Caracas'ın bu istediğini desteklediklerini ve dönem başkanı olarak bağların güçlenmesine katkı sunacaklarını vurguladı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayarak ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını söylemişti.

BRICS nedir?

Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.

Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacak

Rusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.

BRICS ülkeleri hangileri?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
DÜNYA
Maduro, Venezüella’nın yakında BRICS'e katılacağını duyurdu
20 Şubat, 09:05
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