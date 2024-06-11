https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rus-sj-100-kisa-mesafe-menzilli-yolcu-ucaginin-teknik-ozellikleri-neler-1084721965.html
Rus SJ-100 kısa mesafe menzilli yolcu uçağının teknik özellikleri neler?
Rus SJ-100 kısa mesafe menzilli yolcu uçağının teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
Rus uçak üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (OAK), SJ-100 jetinin uçuş sertifikasyon testlerine başladığını, uçağın testler kapsamında ilk uçuşunu... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T16:30+0300
2024-06-11T16:30+0300
2024-06-11T16:30+0300
multimedya
infografik
uçak
rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak)
ithal ikame
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084721381_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a64b37dccc2bfa93b1e8b566c394e93e.png
OAK Sivil Havacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yakovlev A.Ş. Genel Müdürü Andrey Boginskiy, “Toplam olarak 2025 sonuna kadar yaklaşık 200 uçuş gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu testler önümüzdeki yıllarda SJ-100’ü kullanacak milyonlarca yolcunun güvenliğini garanti etmemizi sağlayacak” açıklamasında bulundu. İthal ikameli Rus SJ-100 jetinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084721381_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_38916cc6e9384d08b8f558898ebf0443.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, uçak, rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak), ithal ikame, инфографика
infografik, uçak, rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak), ithal ikame, инфографика
Rus SJ-100 kısa mesafe menzilli yolcu uçağının teknik özellikleri neler?
Rus uçak üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (OAK), SJ-100 jetinin uçuş sertifikasyon testlerine başladığını, uçağın testler kapsamında ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini bildirdi.
OAK Sivil Havacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yakovlev A.Ş. Genel Müdürü Andrey Boginskiy, “Toplam olarak 2025 sonuna kadar yaklaşık 200 uçuş gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu testler önümüzdeki yıllarda SJ-100’ü kullanacak milyonlarca yolcunun güvenliğini garanti etmemizi sağlayacak” açıklamasında bulundu.
İthal ikameli Rus SJ-100 jetinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.