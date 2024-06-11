https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rus-sj-100-kisa-mesafe-menzilli-yolcu-ucaginin-teknik-ozellikleri-neler-1084721965.html

Rus SJ-100 kısa mesafe menzilli yolcu uçağının teknik özellikleri neler?

Rus SJ-100 kısa mesafe menzilli yolcu uçağının teknik özellikleri neler?

Sputnik Türkiye

Rus uçak üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (OAK), SJ-100 jetinin uçuş sertifikasyon testlerine başladığını, uçağın testler kapsamında ilk uçuşunu... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T16:30+0300

2024-06-11T16:30+0300

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multimedya

infografik

uçak

rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak)

ithal ikame

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OAK Sivil Havacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yakovlev A.Ş. Genel Müdürü Andrey Boginskiy, “Toplam olarak 2025 sonuna kadar yaklaşık 200 uçuş gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu testler önümüzdeki yıllarda SJ-100’ü kullanacak milyonlarca yolcunun güvenliğini garanti etmemizi sağlayacak” açıklamasında bulundu. İthal ikameli Rus SJ-100 jetinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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Sputnik Türkiye

infografik, uçak, rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak), ithal ikame, инфографика