https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ogretmenlerin-iller-arasi-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-1084709608.html
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T10:57+0300
2024-06-11T10:57+0300
2024-06-11T10:57+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
tayin
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinden yayımlandı.Öğretmenler, 14 Haziran'dan sonra görevli oldukları okullardan ayrılarak yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bakan-tekinden-mufredat-degisikligi-elestirilerine-yanit-1084580437.html
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öğretmen yer değiştirme, öğretmen yer değiştirme 2024, iller arası yer değiştirme
öğretmen yer değiştirme, öğretmen yer değiştirme 2024, iller arası yer değiştirme
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinden yayımlandı.
Öğretmenler, 14 Haziran'dan sonra görevli oldukları okullardan ayrılarak yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek.