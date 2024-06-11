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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi
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Kırım, Ukraynalı oligarklara ait varlıkları satıyor: Elde edilen gelir açıklandı
Kırım, Ukraynalı oligarklara ait varlıkları satıyor: Elde edilen gelir açıklandı
Sputnik Türkiye
Yaklaşık bir buçuk yıldır Ukraynalı oligarklara ve siyasetçilere ait varlıkları kamulaştırıp satan Kırım yönetimi, bölge bütçesi için önemli bir gelir elde... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
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Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Ukraynalı oligarkların kamulaştırılmış varlıklarını satarak bölge bütçesine 2 milyar rubleden fazla (yaklaşık 24 milyon dolar) gelir sağladıklarını söyledi.Sputnik'e demeç veren Konstantinov, "2023 yılında 1.7 milyar rublelik satış yaptık, bu yıl ise 416 milyon rublenin üzerinde. Böylece toplam tutar 2.1 milyar rubleden fazla oluyor" dedi.Ukraynalı oligarkların kamulaştırılmış diğer varlıklarının satışı için çalışmaların sürdüğünü anlatan Konstantinov, potansiyel yatırımcıların ve yeni mülk sahiplerinin söz konusu varlıklara ilgisinin yüksek olduğunun altını çizdi."Bunlar güzel, karlı varlıklar. Yatırım paketleri hazırlanıyor, kamulaştırılan tüm tesislerin envanteri çıkarılıyor" diye devam eden Konstantinov, yıl sonuna kadar Kırım bütçesine önemli bir gelir sağlayacaklarını umduklarını, zira çok değerli varlıkların satışa hazırlandığını kaydetti.Konstantinov, Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, 192 özel ve tüzel kişiye ait 2 bin 600'den fazla varlığın kamulaştırıldığını belirtmişti.Kırım Parlamentosu, 2022 sonbaharından bu yana Kiev rejimiyle bağlantılı ve Rusya'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunan bazı Ukraynalı politikacı ve oligarkın mülklerinin kamulaştırılmasına ilişkin bir dizi kararları kabul etti. Varlıkların tespiti Rusya Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılıyor.Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, bu tür mülklerin satışından elde edilen tüm gelirin özel askeri harekata katılanların ihtiyaçları için kullanılacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/abdli-gazeteci-carlson-kirim-demokratik-bir-sekilde-rusyaya-geri-dondu-1081606335.html
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kırım, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kamulaştırma, vladimir konstantinov, sergey aksenov
kırım, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kamulaştırma, vladimir konstantinov, sergey aksenov

Kırım, Ukraynalı oligarklara ait varlıkları satıyor: Elde edilen gelir açıklandı

10:18 11.06.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковKırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Yaklaşık bir buçuk yıldır Ukraynalı oligarklara ve siyasetçilere ait varlıkları kamulaştırıp satan Kırım yönetimi, bölge bütçesi için önemli bir gelir elde etti.
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Ukraynalı oligarkların kamulaştırılmış varlıklarını satarak bölge bütçesine 2 milyar rubleden fazla (yaklaşık 24 milyon dolar) gelir sağladıklarını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Konstantinov, "2023 yılında 1.7 milyar rublelik satış yaptık, bu yıl ise 416 milyon rublenin üzerinde. Böylece toplam tutar 2.1 milyar rubleden fazla oluyor" dedi.

Ukraynalı oligarkların kamulaştırılmış diğer varlıklarının satışı için çalışmaların sürdüğünü anlatan Konstantinov, potansiyel yatırımcıların ve yeni mülk sahiplerinin söz konusu varlıklara ilgisinin yüksek olduğunun altını çizdi.

"Bunlar güzel, karlı varlıklar. Yatırım paketleri hazırlanıyor, kamulaştırılan tüm tesislerin envanteri çıkarılıyor" diye devam eden Konstantinov, yıl sonuna kadar Kırım bütçesine önemli bir gelir sağlayacaklarını umduklarını, zira çok değerli varlıkların satışa hazırlandığını kaydetti.

Konstantinov, Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, 192 özel ve tüzel kişiye ait 2 bin 600'den fazla varlığın kamulaştırıldığını belirtmişti.

Kırım Parlamentosu, 2022 sonbaharından bu yana Kiev rejimiyle bağlantılı ve Rusya'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunan bazı Ukraynalı politikacı ve oligarkın mülklerinin kamulaştırılmasına ilişkin bir dizi kararları kabul etti. Varlıkların tespiti Rusya Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılıyor.

Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, bu tür mülklerin satışından elde edilen tüm gelirin özel askeri harekata katılanların ihtiyaçları için kullanılacağını açıklamıştı.
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