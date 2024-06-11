Kiev'e gönderilen MiG-29'lar Slovakya'da krize yol açtı: Fico hükümetinden önceki hükümete suçlama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’deki kahve zincirlerinin patronları kimler?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Bayram tatili planlarken dolandırıcalara dikkat.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka destekli canlı sohbet eden internet reklamları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Biden’ın planını Hamas kabul ederse, rehineler bırakılınca İsrail’in duracağının garantisi yok’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:10
78 dk
HABER MASASI
Bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Dolaylı vergilerde artışlar ekonomide nasıl sonuç verir?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
16:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
16:24
2 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski Japonya Başbakanı: İsviçre konferansında barış inşa edilemez
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
17:20
2 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/kieve-gonderilen-mig-29lar-slovakyada-krize-yol-acti-fico-hukumetinden-onceki-hukumete-suclama-1084728700.html
Kiev'e gönderilen MiG-29'lar Slovakya'da krize yol açtı: Fico hükümetinden önceki hükümete suçlama
Kiev'e gönderilen MiG-29'lar Slovakya'da krize yol açtı: Fico hükümetinden önceki hükümete suçlama
Sputnik Türkiye
Slovakya'da geçen sonbaharda göreve başlayan ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan Robert Fico hükümeti, önceki hükümet döneminde Kiev'e gönderilen silah... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T16:29+0300
2024-06-11T16:29+0300
ukrayna krizi
slovakya
ukrayna
mig
mig uçakları
robert fico
kiev
savaş uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084727827_0:190:3649:2242_1920x0_80_0_0_0547d19a37a57542c9d1a07f3ad2ac67.jpg
Slovakya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Igor Meliher, geçen yıl MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya hukuka aykırı bir şekilde gönderildiğini ve eski Savunma Bakanı Jaroslav Nad hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.Meliher, "MiG-29 avcı uçakları Ukrayna'ya hukuka aykırı olarak gönderildi. Eski Savunma Bakanı Jaroslav Nad'ın eylemlerine ilişkin yasal adımlar hazırlıyorum. Hakikat ortaya çıktı. Bugün bu, Ombudsman Dobrovodsky tarafından doğrulandı. Eski Savunma Bakanı Nad'ın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferini meşru göstermek için kullandığı bilirkişinin incelemesinin kesinlikle yapılmamış" dedi.Meliher, Slovakya Anayasası'nın, güven oyu alamamış bir hükümetin değeri 500 milyon euro üzerindeki savaş uçaklarının Ukrayna'ya devredilmesi de dahil dış politika alanında ilkesel kararlar almasını yasakladığının altını çizdi.Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri, "Bugün, eski bakana böyle bir adım atma hakkı tanıyan Savunma Bakanlığı'nın resmi belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı" diye ekledi.Aralık 2022'de Slovakya parlamentosu, Eduard Heger'in başbakanlığını yaptığı hükümete güven oyu vermemiş ancak kabine görevine devam etmişti. Mart 2023'te ise Heger hükümeti 13 MiG-29 savaş uçağını ve 'Kub' hava savunma sisteminin bir kısmını Ukrayna'ya verme kararı almıştı.Mevcut Başbakan Robert Fico'nun partisi, Heger hükümetinin bu tür kararlar alma yetkisine sahip olmadığını, anayasanın ciddi biçimde ihlal edildiğini belirterek bu askeri teçhizatın Kiev'e nakledilmesiyle ilgili koşullar hakkında soruşturma yapılmasını talep etmişti. Heger hükümetinin üyesi olan eski Savunma Bakanı Nad ise ekipmanın Ukrayna'ya devredilmesine ilişkin karar alınmadan önce hukuki analiz yapıldığını öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230317/slovakya-ukraynaya-13-adet-sovyet-yapimi-mig-29-savas-ucagi-veriyor-1068393028.html
slovakya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084727827_202:0:3445:2432_1920x0_80_0_0_4ae471152974d3f0b2d8c60369111ad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
slovakya, ukrayna, mig, mig uçakları, robert fico, kiev, savaş uçağı
slovakya, ukrayna, mig, mig uçakları, robert fico, kiev, savaş uçağı

Kiev'e gönderilen MiG-29'lar Slovakya'da krize yol açtı: Fico hükümetinden önceki hükümete suçlama

16:29 11.06.2024
CC BY 2.0 / Thomas Quine / Slovak flagBandera de Eslovaquia
Bandera de Eslovaquia - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
CC BY 2.0 / Thomas Quine / Slovak flag
Abone ol
Slovakya'da geçen sonbaharda göreve başlayan ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan Robert Fico hükümeti, önceki hükümet döneminde Kiev'e gönderilen silah sistemlerini mercek altına aldı.
Slovakya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Igor Meliher, geçen yıl MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya hukuka aykırı bir şekilde gönderildiğini ve eski Savunma Bakanı Jaroslav Nad hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Meliher, "MiG-29 avcı uçakları Ukrayna'ya hukuka aykırı olarak gönderildi. Eski Savunma Bakanı Jaroslav Nad'ın eylemlerine ilişkin yasal adımlar hazırlıyorum. Hakikat ortaya çıktı. Bugün bu, Ombudsman Dobrovodsky tarafından doğrulandı. Eski Savunma Bakanı Nad'ın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferini meşru göstermek için kullandığı bilirkişinin incelemesinin kesinlikle yapılmamış" dedi.

Meliher, Slovakya Anayasası'nın, güven oyu alamamış bir hükümetin değeri 500 milyon euro üzerindeki savaş uçaklarının Ukrayna'ya devredilmesi de dahil dış politika alanında ilkesel kararlar almasını yasakladığının altını çizdi.

Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri, "Bugün, eski bakana böyle bir adım atma hakkı tanıyan Savunma Bakanlığı'nın resmi belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı" diye ekledi.

Aralık 2022'de Slovakya parlamentosu, Eduard Heger'in başbakanlığını yaptığı hükümete güven oyu vermemiş ancak kabine görevine devam etmişti. Mart 2023'te ise Heger hükümeti 13 MiG-29 savaş uçağını ve 'Kub' hava savunma sisteminin bir kısmını Ukrayna'ya verme kararı almıştı.
Mevcut Başbakan Robert Fico'nun partisi, Heger hükümetinin bu tür kararlar alma yetkisine sahip olmadığını, anayasanın ciddi biçimde ihlal edildiğini belirterek bu askeri teçhizatın Kiev'e nakledilmesiyle ilgili koşullar hakkında soruşturma yapılmasını talep etmişti.

Heger hükümetinin üyesi olan eski Savunma Bakanı Nad ise ekipmanın Ukrayna'ya devredilmesine ilişkin karar alınmadan önce hukuki analiz yapıldığını öne sürmüştü.
MiG-29 avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
Ukrayna krizi
Slovakya, Ukrayna'ya 13 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı veriyor
17 Mart 2023, 13:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала