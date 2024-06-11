https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/kieve-gonderilen-mig-29lar-slovakyada-krize-yol-acti-fico-hukumetinden-onceki-hukumete-suclama-1084728700.html

Kiev'e gönderilen MiG-29'lar Slovakya'da krize yol açtı: Fico hükümetinden önceki hükümete suçlama

Kiev'e gönderilen MiG-29'lar Slovakya'da krize yol açtı: Fico hükümetinden önceki hükümete suçlama

Sputnik Türkiye

Slovakya'da geçen sonbaharda göreve başlayan ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan Robert Fico hükümeti, önceki hükümet döneminde Kiev'e gönderilen silah... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T16:29+0300

2024-06-11T16:29+0300

2024-06-11T16:29+0300

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Slovakya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Igor Meliher, geçen yıl MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya hukuka aykırı bir şekilde gönderildiğini ve eski Savunma Bakanı Jaroslav Nad hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.Meliher, "MiG-29 avcı uçakları Ukrayna'ya hukuka aykırı olarak gönderildi. Eski Savunma Bakanı Jaroslav Nad'ın eylemlerine ilişkin yasal adımlar hazırlıyorum. Hakikat ortaya çıktı. Bugün bu, Ombudsman Dobrovodsky tarafından doğrulandı. Eski Savunma Bakanı Nad'ın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferini meşru göstermek için kullandığı bilirkişinin incelemesinin kesinlikle yapılmamış" dedi.Meliher, Slovakya Anayasası'nın, güven oyu alamamış bir hükümetin değeri 500 milyon euro üzerindeki savaş uçaklarının Ukrayna'ya devredilmesi de dahil dış politika alanında ilkesel kararlar almasını yasakladığının altını çizdi.Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri, "Bugün, eski bakana böyle bir adım atma hakkı tanıyan Savunma Bakanlığı'nın resmi belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı" diye ekledi.Aralık 2022'de Slovakya parlamentosu, Eduard Heger'in başbakanlığını yaptığı hükümete güven oyu vermemiş ancak kabine görevine devam etmişti. Mart 2023'te ise Heger hükümeti 13 MiG-29 savaş uçağını ve 'Kub' hava savunma sisteminin bir kısmını Ukrayna'ya verme kararı almıştı.Mevcut Başbakan Robert Fico'nun partisi, Heger hükümetinin bu tür kararlar alma yetkisine sahip olmadığını, anayasanın ciddi biçimde ihlal edildiğini belirterek bu askeri teçhizatın Kiev'e nakledilmesiyle ilgili koşullar hakkında soruşturma yapılmasını talep etmişti. Heger hükümetinin üyesi olan eski Savunma Bakanı Nad ise ekipmanın Ukrayna'ya devredilmesine ilişkin karar alınmadan önce hukuki analiz yapıldığını öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230317/slovakya-ukraynaya-13-adet-sovyet-yapimi-mig-29-savas-ucagi-veriyor-1068393028.html

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