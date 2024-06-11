Filipinler, Çin'le gerilimin artmasında Pekin'i suçluyor

Türkiye
SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’deki kahve zincirlerinin patronları kimler?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Bayram tatili planlarken dolandırıcalara dikkat.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Annelere verilen doğum izni babalara da verilmeli mi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:10
79 dk
HABER MASASI
Bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/filipinler-cinle-gerilimin-artmasinda-pekini-sucluyor-1084713115.html
Filipinler, Çin'le gerilimin artmasında Pekin'i suçluyor
Filipinler, Çin'le gerilimin artmasında Pekin'i suçluyor
Sputnik Türkiye
Asya-Pasifik’teki askeri varlığını artıran ABD’nin Çin’i çevreleme stratejisinde Japonya’yla birlikte en önemli müttefiklerinden biri olan Filipinler, Güney... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T11:54+0300
2024-06-11T11:54+0300
dünya
filipinler
güney çin denizi
çin halk cumhuriyeti
pekin
abd
washington dc
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084712822_0:287:3078:2018_1920x0_80_0_0_32f024bd74f0a667c98d3bfabb69f4db.jpg
Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Batı Filipin Denizi'ndeki gerilimin Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası nedeniyle arttığını iddia etti.İsveç Milli Günü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda bölgesel konulara dair konuşan Teodoro, Pekin'in Batı Filipin Denizi ve Manila'nın yargı yetkisine sahip olduğu diğer alanlarda hiçbir işi olmadığını ileri sürdü.Çin'in, Filipin kamuoyunun ve uluslararası toplumun dikkatini Batı Filipin Denizi'ndeki gerginliklerin temel nedenine odaklanmaktan uzaklaştırmak için küçük ayrıntılara girilmesini amaçladığını öne süren Teodoro, "Ana mesaj şudur; Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası provokasyondur. Ve her şey bundan kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.Teodoro, hükümetin, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Batı Filipin Denizi'ndeki gerilimleri yönetmek için sürekli çaba sarf ettiğini aktardı.Savunma düzeyinde Çin ile herhangi bir görüşmenin olmadığına işaret eden Teodoro, Pekin ile herhangi bir anlaşma ya da görüşmenin açık olması, uluslararası hukuka dayanması ve Filipinlerin ulusal çıkarlarını gözetmesi gerektiğini dile getirdi.Güney Çin Denizi anlaşmazlığıÇin, her yıl yaklaşık 3 trilyon dolarlık deniz ticaretinin gerçekleştiği Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia ediyor.Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.Filipinler'in ABD'ye yaklaşmasıManila yönetiminin, bu gerilimler arasında, Çin donanması ve sahil güvenliğinin görece üstünlüğünü göz önünde bulundurarak, savunma konusunda ABD ile işbirliğini geliştirdiği gözleniyor.Filipinler, Şubat 2023'te, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ülkeyi ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında ABD ordusunun 4 askeri üsse daha erişimine izin verileceğini duyurmuştu.2014 tarihli anlaşma kapsamında Filipinler'de halihazırda 5 askeri üsse erişimi bulunan ABD, Güney Çin Denizi'ne hakim konumdaki Luzon Adası ve Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'a yakın kuzeybatı bölgelerine asker konuşlandırma imkanı edinmişti.Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, 6 Şubat'ta, ülkenin kuzeyinde, Tayvan'ın 200 kilometre mesafedeki Batanes Takımadaları'nı ziyaretinde, buradaki "askeri varlığın artırılması ve tahkimatın güçlendirilmesi" talimatı verdi.Çin, Filipinler'in kararına "Tayvan sorunuyla ilgili ateşle oynamaması" yönünde tavsiyede bulunarak tepki gösterdi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Tayvan sorunu, Çin'in temel çıkarıdır ve aşılmaması gereken kırmızı çizgisidir. Filipinler'deki ilgili taraflar, başkaları tarafından manipüle edilmekten ve kendilerine zarar vermekten kaçınmalıdır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/cinden-abdnin-fuze-yerlestirdigi-filipinlere-mesaj-kurtlari-evine-davet-eden-kendi-de-isirilir-1084356793.html
filipinler
güney çin denizi
çin halk cumhuriyeti
pekin
abd
washington dc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084712822_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9e5776cdb9559aa395437149ef057684.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filipinler, güney çin denizi, çin halk cumhuriyeti, pekin, abd, washington dc
filipinler, güney çin denizi, çin halk cumhuriyeti, pekin, abd, washington dc

Filipinler, Çin'le gerilimin artmasında Pekin'i suçluyor

11:54 11.06.2024
© AFP 2023 / JAM STA ROSAFilipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro,
Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / JAM STA ROSA
Abone ol
Asya-Pasifik’teki askeri varlığını artıran ABD’nin Çin’i çevreleme stratejisinde Japonya’yla birlikte en önemli müttefiklerinden biri olan Filipinler, Güney Çin Denizi geriliminde Pekin’i suçladı.
Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Batı Filipin Denizi'ndeki gerilimin Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası nedeniyle arttığını iddia etti.
İsveç Milli Günü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda bölgesel konulara dair konuşan Teodoro, Pekin'in Batı Filipin Denizi ve Manila'nın yargı yetkisine sahip olduğu diğer alanlarda hiçbir işi olmadığını ileri sürdü.
Çin'in, Filipin kamuoyunun ve uluslararası toplumun dikkatini Batı Filipin Denizi'ndeki gerginliklerin temel nedenine odaklanmaktan uzaklaştırmak için küçük ayrıntılara girilmesini amaçladığını öne süren Teodoro, "Ana mesaj şudur; Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası provokasyondur. Ve her şey bundan kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.
Teodoro, hükümetin, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Batı Filipin Denizi'ndeki gerilimleri yönetmek için sürekli çaba sarf ettiğini aktardı.
Savunma düzeyinde Çin ile herhangi bir görüşmenin olmadığına işaret eden Teodoro, Pekin ile herhangi bir anlaşma ya da görüşmenin açık olması, uluslararası hukuka dayanması ve Filipinlerin ulusal çıkarlarını gözetmesi gerektiğini dile getirdi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, her yıl yaklaşık 3 trilyon dolarlık deniz ticaretinin gerçekleştiği Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia ediyor.
Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.
Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.
Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.
Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Filipinler'in ABD'ye yaklaşması

Manila yönetiminin, bu gerilimler arasında, Çin donanması ve sahil güvenliğinin görece üstünlüğünü göz önünde bulundurarak, savunma konusunda ABD ile işbirliğini geliştirdiği gözleniyor.
Filipinler, Şubat 2023'te, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ülkeyi ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında ABD ordusunun 4 askeri üsse daha erişimine izin verileceğini duyurmuştu.
2014 tarihli anlaşma kapsamında Filipinler'de halihazırda 5 askeri üsse erişimi bulunan ABD, Güney Çin Denizi'ne hakim konumdaki Luzon Adası ve Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'a yakın kuzeybatı bölgelerine asker konuşlandırma imkanı edinmişti.
Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, 6 Şubat'ta, ülkenin kuzeyinde, Tayvan'ın 200 kilometre mesafedeki Batanes Takımadaları'nı ziyaretinde, buradaki "askeri varlığın artırılması ve tahkimatın güçlendirilmesi" talimatı verdi.
Çin, Filipinler'in kararına "Tayvan sorunuyla ilgili ateşle oynamaması" yönünde tavsiyede bulunarak tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Tayvan sorunu, Çin'in temel çıkarıdır ve aşılmaması gereken kırmızı çizgisidir. Filipinler'deki ilgili taraflar, başkaları tarafından manipüle edilmekten ve kendilerine zarar vermekten kaçınmalıdır" ifadelerini kullandı.
Filipinler ABD ordusuna tepki - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
DÜNYA
Çin'den ABD'nin füze yerleştirdiği Filipinler'e mesaj: Kurtları evine davet eden kendi de ısırılır
30 Mayıs, 17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала