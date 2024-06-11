Prof. Dr. Konukman: Halkı yoksullaştıran bir büyüme yaşıyoruz

“Ekonomide müthiş bir algı yönetimi var. Bize gösterilmeye çalışılan fotoğraf gerçekte gitmekte olduğumuz yönü gizliyor. Acı olan da bu. Bu iktidara muhalif olan bütün kesimlerin bu fotoğrafın ortaya çıkması için mücadele etmesi lazım. Daha henüz o başarılabilmiş değil. Dolayısıyla hala Mehmet Şimşek liderliğinde algı yönetimi çalışıyor. Mehmet Şimşek bu fotoğrafı maalesef emekçi kesimlere anlatma gereği bile duymuyor. Algı ile oluşturduğu modeli ikna etmek için sermaye çevreleriyle görüşüyor onlara anlatıyor ama hiçbir şekilde emeğin örgütleri ile konuşmuyor.”