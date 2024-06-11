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Prof. Dr. Konukman: Halkı yoksullaştıran bir büyüme yaşıyoruz
Prof. Dr. Konukman: Halkı yoksullaştıran bir büyüme yaşıyoruz
Sputnik Türkiye
Ekonomist Aziz Konukman, enflasyonun düşük gösterilebilmesi için çalışanların ücretlerinin düşük tutulması yoluyla tüketim mallarına talebin azaltıldığını dile... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Konukman: Halkı yoksullaştıran bir büyüme yaşıyoruz
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Konukman: Halkı yoksullaştıran bir büyüme yaşıyoruz
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman ekonomide alınan kararları ve ‘tasarruf ekonomisini’ değerlendirdi. Konukman, şu mesajları verdi:‘Talebin canlı tutulmaması için emekçiler düşük ücret alıyor’‘Ekonomi algı ile götürülmeye çalışılıyor’‘Sıcak para ile büyüme sürdürülemez’‘Yatırımdan tasarruf olmaz’'Çözüm için kaynak var, irade yok'‘Türkiye BRICS’e katılmalı’
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аудио, radyo, asgari ücret, emekli maaşı, mehmet şimşek, vergi, sıcak para, yatırım, istihdam, kredi notu, ekonomi, ekonomik büyüme, brics, imf, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi
аудио, radyo, asgari ücret, emekli maaşı, mehmet şimşek, vergi, sıcak para, yatırım, istihdam, kredi notu, ekonomi, ekonomik büyüme, brics, imf, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi

Prof. Dr. Konukman: Halkı yoksullaştıran bir büyüme yaşıyoruz

15:01 11.06.2024 (güncellendi: 13:32 12.06.2024)
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Halkı yoksullaştıran bir büyüme yaşıyoruz
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Prof. Dr. Aziz Konukman
Ekonomist Aziz Konukman, enflasyonun düşük gösterilebilmesi için çalışanların ücretlerinin düşük tutulması yoluyla tüketim mallarına talebin azaltıldığını dile getirdi. Ekonomide bir algı yönetimi yapıldığını da savunan Konukman, “Emekçileri fakirleştiren bir büyüme sürecindeyiz” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman ekonomide alınan kararları ve ‘tasarruf ekonomisini’ değerlendirdi. Konukman, şu mesajları verdi:

‘Talebin canlı tutulmaması için emekçiler düşük ücret alıyor’

“Toplumun büyük bir çoğunluğu asgari ücretli çalışıyor ve emekçilerin gelirleri düşük tutulmaya çalışılıyor. Emekli ortalama maaşı aşağı çekiliyor. Bunlar talep canlı tutulmasın diye yapılıyor. Emekçileri fakirleştiren bir büyüme sürecindeyiz demektir bu.”

‘Ekonomi algı ile götürülmeye çalışılıyor’

“Ekonomide müthiş bir algı yönetimi var. Bize gösterilmeye çalışılan fotoğraf gerçekte gitmekte olduğumuz yönü gizliyor. Acı olan da bu. Bu iktidara muhalif olan bütün kesimlerin bu fotoğrafın ortaya çıkması için mücadele etmesi lazım. Daha henüz o başarılabilmiş değil. Dolayısıyla hala Mehmet Şimşek liderliğinde algı yönetimi çalışıyor. Mehmet Şimşek bu fotoğrafı maalesef emekçi kesimlere anlatma gereği bile duymuyor. Algı ile oluşturduğu modeli ikna etmek için sermaye çevreleriyle görüşüyor onlara anlatıyor ama hiçbir şekilde emeğin örgütleri ile konuşmuyor.”

‘Sıcak para ile büyüme sürdürülemez’

“Sistemin ihtiyacı olan sıcak para değil. Doğrudan yatırım dediğimiz şirket evlilikleri, özelleştirmeler, ortaklıklarla çok ciddi bir yatırım almanız gerekiyor. Türkiye’nin kredi notları bu seviyenin 3-4 basamak altında. Dolayısıyla isteseniz de bu tür yatırımların gelmesi mümkün değil. Kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altında olduğuna göre ‘bunu Körfez ülkelerinden sağlayabiliriz’ diyorlar. Ama proje bazında olduğu için nakit girişi zamanla gerçekleşecek.”

‘Yatırımdan tasarruf olmaz’

“Yatırımdan da tasarruf yapılıyor. Yatırımdan yüzde 15 kesinti yaparsanız bu ileride yatırım için daha fazla kaynak ayırma mecburiyetini doğurur. Bugün kısa dönemde yapılan o tedbir uzun vadede yatırıma ayrılacak kaynağın miktarını büyütür.”

'Çözüm için kaynak var, irade yok'

Vazgeçilen vergi tutarı diye bir kalem var. 1.6 trilyon devletin sermaye kesiminden vazgeçtiği vergi tutarı. Bunu bir defalığına vergi havuzuna alsak çözüm için kaynak yaratılabilir. Yapılmıyor, irade yok.”

‘Türkiye BRICS’e katılmalı’

“BRICS’te katılımcı ülkelerin ekonomilerinin toplamının 26 trilyon dolarlık bir büyüklüğü var. Bu, dünya ekonomilerinin yüzde 26’sı. Yani 4’te 1’i. Pariteye bakarsak çok daha büyüğü. IMF’de yüzde 15 oy hakkı var, büyük bir güç. Bence Türkiye BRICS’te yer almalı.”

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